Amazon reduziert Kärcher-Fenstersauger: Herbstputz heute günstiger

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Fensterputzen gehört wahrscheinlich bei den wenigsten zu den Lieblingsaufgaben im Haushalt. Gerade im Herbst fallen Regentropfen, Staub und Schlieren auf den Scheiben aber besonders schnell auf. Wer sich die Arbeit erleichtern möchte, sollte deshalb einen Blick auf die aktuellen Prime-Angebote werfen: Der Kärcher Akku-Fenstersauger WV 2 Black Edition ist derzeit als frühes Prime-Angebot bei Amazon erhältlich.

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Das praktische Gerät soll vor allem einen der nervigsten Teile beim Fensterputzen übernehmen: das Abziehen der Scheiben. Statt Wasser und Schmutz mit einem klassischen Abzieher über Fensterbank und Boden zu verteilen, wird die Flüssigkeit direkt aufgesaugt.

Erst wischen, dann einfach absaugen

Das Set bringt bereits einiges mit, was Sie für die nächste Putzrunde brauchen. Neben dem Akku-Fenstersauger sind eine Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug, 20 ml Fensterreiniger-Konzentrat sowie zwei unterschiedlich breite Absaugdüsen enthalten.

KÄRCHER Akku Fenstersauger WV 2 Black Edition, Akkulaufzeit: 35 min © KÄRCHER

Die breite Düse eignet sich für größere Fensterflächen, während Sie mit der schmaleren Variante auch kleinere Scheiben oder schwierigere Stellen besser erreichen können. Besonders praktisch: Der Fenstersauger lässt sich nicht nur für klassische Fenster einsetzen, sondern beispielsweise auch für Spiegel und andere glatte Oberflächen.

35 Minuten Akkulaufzeit für den Fensterputz

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 35 Minuten bleibt genügend Zeit, um mehrere Fenster hintereinander zu erledigen, ohne ständig eine Steckdose in der Nähe haben zu müssen. Gerade wenn Sie viele Fenster oder unterschiedliche Räume putzen möchten, ist der kabellose Einsatz angenehm.

KÄRCHER Akku Fenstersauger WV 2 Black Edition, Akkulaufzeit: 35 min © KÄRCHER

Für mich wäre genau das der größte Vorteil eines solchen Geräts: Fensterputzen wird dadurch zwar nicht zur Lieblingsbeschäftigung, aber zumindest deutlich unkomplizierter. Einsprühen, mit dem Mikrofaserbezug reinigen und anschließend das Schmutzwasser absaugen – fertig.

Prime Day: Jetzt lohnt sich ein Blick auf das Angebot

Wer ohnehin schon länger über einen Fenstersauger nachdenkt, könnte mit dem aktuellen frühen Prime-Angebot einen guten Zeitpunkt erwischen. Gerade vor dem Herbst- und Winterputz ist der Kärcher WV 2 ein praktischer Haushaltshelfer, der nicht nach einmaliger Nutzung wieder im Schrank verschwinden muss.

Und auch nach dem Fensterputz kann er nützlich sein: Überall dort, wo regelmäßig glatte Flächen gereinigt und Flüssigkeiten abgesaugt werden müssen, lässt sich das kompakte Gerät einsetzen.

Wer beim kommenden Prime Day also nicht nur nach Technik oder Mode Ausschau hält, sondern den eigenen Haushalt ein wenig praktischer ausstatten möchte, sollte diesen Deal im Auge behalten.

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