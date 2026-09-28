DAS ist der beste Zeitpunkt für die Grippe-Impfung

Mit dem Herbst beginnt auch wieder die Zeit der Grippe. Wer sich rechtzeitig schützen möchte, sollte jetzt an die Grippeimpfung denken. Doch wann ist der beste Zeitpunkt, um sich den rettenden Piks zu holen?

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Die erste Grippewelle ist im Anmarsch. Wer einer Infektion möglichst gut vorbeugen möchte, sollte sich deshalb jetzt eine wichtige Frage stellen: Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für die Grippe-Impfung? Denn wer zu früh oder zu spät dran ist, könnte den optimalen Schutzzeitraum verpassen.

Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend

Der Zeitpunkt der Impfung ist entscheidend für einen optimalen Schutz. Man kann nicht einfach zum Arzt gehen und ist am nächsten Tag immun. Nach dem kleinen Piks braucht unser Immunsystem nämlich etwas Zeit. Es dauert in der Regel etwa 10 bis 14 Tage, bis der Körper Antikörper gebildet und den vollständigen Immunschutz aufgebaut hat.

Impfung © Getty Images

Wer sich erst impfen lässt, wenn das halbe Büro schon mit 40 Grad Fieber im Bett liegt, ist zu spät dran. Da die Influenzawelle erfahrungsgemäß nach dem Jahreswechsel, also ab Jänner, ihren absoluten Höhepunkt erreicht, definieren Gesundheitsbehörden den Zeitraum von Mitte Oktober bis Ende November als den besten Zeitpunkt für die Impfung.

Institute wie das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) empfehlen, bereits im September und Oktober den passenden Zeitpunkt für die Grippe-Impfung zu nutzen. Ende September ist also der ideale Moment, um sich jetzt einen Impftermin für die kommenden Wochen zu sichern, bevor der große Andrang in den Arztpraxen beginnt.

Nicht zu lange warten

Zögern Sie nicht zu lange. Eine Impfung zu einem späteren Zeitpunkt (beispielsweise während der Welle im Jänner) ist zwar möglich, aber riskant. Wenn Sie sich zu spät impfen lassen, laufen Sie Gefahr, sich genau in der Phase anzustecken, in der der Impfschutz noch nicht vollständig aufgebaut ist. Und keine Sorge: Wenn Sie den Termin im Herbst wahrnehmen, hält der Impfschutz problemlos über die gesamte Dauer der typischen Grippesaison an.

Jedes Jahr ein neues Virus

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"Ich wurde doch letztes Jahr geimpft, das reicht doch!" – Leider falsch gedacht. Influenzaviren verändern sich kontinuierlich. Das bedeutet: Die Impfung vom vergangenen Jahr schützt oft nicht mehr zuverlässig vor den Erregern, die im Winter 2026/2027 erwartet werden. Der Impfstoff wird deshalb jedes Jahr an die neu zirkulierenden Virenstämme angepasst.

Für wen die Impfung besonders sinnvoll ist

Grundsätzlich ist die Grippeimpfung gut verträglich und wird für alle Personen ab einem Alter von 6 Monaten empfohlen. Experten und die Ständige Impfkommission appellieren jedoch ganz besonders an Risikogruppen, jetzt aktiv zu werden. Dazu gehören:

Personen ab 60 Jahren , da das Immunsystem im Alter oft langsamer reagiert.

, da das Immunsystem im Alter oft langsamer reagiert. Menschen mit chronischen Erkrankungen (wie Asthma, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Problemen).

(wie Asthma, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Problemen). Schwangere Frauen .

. Personal im Gesundheits- und Pflegebereich

Ende September ist also ein guter Zeitpunkt, um sich auf die kommende Grippesaison vorzubereiten. Wer sich schützen möchte, sollte nicht erst handeln, wenn die ersten Grippefälle wieder für volle Wartezimmer sorgen.