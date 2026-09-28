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Riesen-Eierschwammerl in Kärnten gefunden

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Zum Ende der Saison gelang einer Kärntnerin ein spektakulärer Fund.
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Die Eierschwammerlsaison neigt sich dem Ende zu und eine Kärntnerin konnte in Köstenberg einen sensationellen Fund machen: Stolze 17 cm hoch ist das Fundstück und ganze 30 cm breit der Parasol.

Die Frau schreibt auf "5min.at": "Ja, für mich als leidenschaftliche Berufsköchin und Pilzsammlerin ein Highlight."

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Noch zwei Tage Schwammerln holen

Insgesamt bringt das Schwammerl 450 Gramm auf die Waage, wie die stolze Finderin schreibt. Pilze wie Eierschwammerl oder Steinpilze dürfen noch bis zum 30. September gepflückt werden, dann ist nach österreichischem Recht Schluss.

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Maximal 2 Kilo dürfen pro Person und Tag mitgenommen werden, das Sammeln ist von 7 bis 18 Uhr erlaubt. Vorsicht ist auch bei geschützten Pilzarten geboten: Sie dürfen das ganze Jahr über nicht entnommen werden, unter anderem betrifft das den Kaiserling oder den Brätling.

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