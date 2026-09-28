Neues Radargerät auf A2: HIER müssen Autofahrer jetzt aufpassen

Auf der Südautobahn bei Villach gibt es ein neues fixes Radargerät. Aktuell gilt dort wegen einer Baustelle Tempo 80.

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Kärnten – Autofahrer auf der A2 sollten derzeit besonders genau auf den Tacho schauen. Zwischen der Auffahrt Villach-Warmbad und der Abfahrt Arnoldstein wurde ein neues fixes Radargerät aufgestellt.

Wer von Villach kommend in Richtung Italien unterwegs ist, muss damit künftig mit einer Geschwindigkeitskontrolle rechnen.

Radar kurz vor der Bärenbrücke

Das neue Gerät befindet sich laut einer Leserin kurz vor der Bärenbrücke in Fahrtrichtung Italien. Besonders wichtig: Auf diesem Abschnitt gibt es derzeit eine Baustelle.

Deshalb gilt dort aktuell eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h. Das neue fixe Radargerät soll künftig kontrollieren, ob sich Autofahrer an das vorgeschriebene Tempo halten.

Jetzt heißt es: Fuß vom Gas

Wer auf der A2 in Richtung Arnoldstein und weiter nach Italien unterwegs ist, sollte den Bereich daher mit besonderer Vorsicht passieren. Gerade im Baustellenbereich kann eine Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit schnell teuer werden.

Autofahrer sollten deshalb auf die Beschilderung achten und sich an das aktuell vorgeschriebene Tempo halten.