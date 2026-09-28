oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Blitzer

Neues Radargerät auf A2: HIER müssen Autofahrer jetzt aufpassen

OR
von
Über 1.000 Temposünder an einem Tag erwischt
© Getty Images
Auf der Südautobahn bei Villach gibt es ein neues fixes Radargerät. Aktuell gilt dort wegen einer Baustelle Tempo 80.
OE24 auf Google bevorzugen

Kärnten – Autofahrer auf der A2 sollten derzeit besonders genau auf den Tacho schauen. Zwischen der Auffahrt Villach-Warmbad und der Abfahrt Arnoldstein wurde ein neues fixes Radargerät aufgestellt.

Wer von Villach kommend in Richtung Italien unterwegs ist, muss damit künftig mit einer Geschwindigkeitskontrolle rechnen.

Auch interessant

Klopp-Fehlstart! Jetzt schlägt auch Kimmich Alarm

Google schießt eigene KI-Chips in den Orbit

Nach 24 Jahren: DIESER starke VW-Diesel verschwindet

Radar kurz vor der Bärenbrücke

Das neue Gerät befindet sich laut einer Leserin kurz vor der Bärenbrücke in Fahrtrichtung Italien. Besonders wichtig: Auf diesem Abschnitt gibt es derzeit eine Baustelle.

Deshalb gilt dort aktuell eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h. Das neue fixe Radargerät soll künftig kontrollieren, ob sich Autofahrer an das vorgeschriebene Tempo halten.

Jetzt heißt es: Fuß vom Gas

Wer auf der A2 in Richtung Arnoldstein und weiter nach Italien unterwegs ist, sollte den Bereich daher mit besonderer Vorsicht passieren. Gerade im Baustellenbereich kann eine Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit schnell teuer werden.

Autofahrer sollten deshalb auf die Beschilderung achten und sich an das aktuell vorgeschriebene Tempo halten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bauernregel sagt jetzt schon das Weihnachts-Wetter voraus

Zweite Kernschmelze in Fukushima

Bomben-Drohung stoppte Züge Richtung Wien

Israel: Spezialeinsatz - Zwei Geiseln aus Gaza gerettet (ENG)

A2: HIER müssen Autofahrer jetzt aufpassen

Sylvie Meis wird Schauspielerin

So funktioniert die Honig-Diät

Kommt am Montag das iPhone SE 2?

Thomas Morgensterns Hubschrauber gestohlen

Der Oktober bringt Sternschnuppen und Sternenstaub