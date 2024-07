Alarm vor Olympia: Französischer Flughafen evakuiert

Der Flughafen Basel-Mülhausen wurde zu Mittag evakuiert.

"Aus Sicherheitsgründen musste das Terminal evakuiert werden und ist derzeit geschlossen", heißt es auf der Homepage des Flughafen Basel-Mülhause, der sich auf französischem Gebiet befindet. Genauere Details sind vorerst nicht bekannt.

Brandanschläge auf Bahnstrecken

Am Tag der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris haben Unbekannte zuvor bereits das Schnellzugnetz in Frankreich beschädigt. Durch Vandalismus an drei Hochgeschwindigkeitsstrecken sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF am Freitag mit. Die Brandanschläge seien in der Nacht verübt worden. Am Abend werden die Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt eröffnet. Sie dauern bis zum 11. August.

Am Freitagabend findet in Paris die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele statt. Zu der pompösen Zeremonie entlang der Seine werden in der Metropole enorm viele Zuschauer erwartet. Die Veranstalter rechnen mit rund 300.000 Menschen am Ufer. Etwa 120 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter werden zu der Eröffnungsfeier erwartet.

Gesichert wird das einmalige Event von rund 45.000 Sicherheitskräften. Der Luftraum im Umkreis von 150 Kilometern um Paris wird für den Abend gesperrt. Die Bereiche der Seine, an denen die Parade stattfindet, sind weitläufig für den Autoverkehr gesperrt.