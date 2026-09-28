Ätna-Ausbruch: Flughafen Sizilien weiterhin geschlossen

Wegen einer starken Vulkanasche-Emission des Ätna bleibt der Flughafen Catania auf Sizilien für den gesamten Flugverkehr geschlossen.

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Alle Starts und Landungen seien für Montag bis Mitternacht abgesagt worden, teilte der Aeroporto Fontanarossa mit. Der Flughafen ist seit Samstag geschlossen. Das Beobachtungszentrum für den Ätna gab eine rote Warnung für den Flugverkehr heraus. Das ist die höchste Stufe auf der vierstufigen Warnskala.

Die Schließung des Flughafens Catania verursacht erhebliche Probleme für Sizilien-Reisende. Der Flughafen Fontanarossa wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens größter Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen.

Passagieren werden Transfers angeboten

Wegen der Sperre wurden Flüge auf die Flughäfen von Comiso, Trapani und Palermo umgeleitet. "Wir haben sofort reagiert, um den Passagieren den Transfer von und nach Catania zu ermöglichen", teilte die sizilianische Regionalregierung mit.

© Getty Images

Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätna war es im August zu einer längeren Unterbrechung des Flugverkehrs am Flughafen von Catania gekommen. Dies hatte tagelang für Behinderungen gesorgt. Auch vergangene Woche war der Airport wegen des Ätna zwei Tage lang geschlossen worden.