Österreich gegen Südkorea: Mit dieser Elf soll der Heimrekord fallen

Das ÖFB-Team trifft am Dienstag (20.45 Uhr/live auf ORF 1) auf Südkorea – das vorletzte Heim-Testspiel vor der großen Reise über den Teich. Für Teamchef Ralf Rangnick die perfekte Bühne zum Durchmischen – und vielleicht fällt dabei sogar ein Rekord.

Wenn Österreich am Dienstag (20.45 Uhr, im Sport24-Liveticker) auf WM-Teilnehmer Südkorea trifft und gewinnt, winkt Historisches: Das Team von Ralf Rangnick wäre 13 Heimspiele in Folge ungeschlagen – ÖFB-Rekord. Ihre bisher letzte Heimniederlage kassierten Alaba und Co. am 13. Oktober 2023 in der EM-Quali in Wien gegen Belgien (2:3). Seither gab es im eigenen Land neun Siege und drei Remis.

Den ÖFB-Rekord von zwölf Heimpartien ohne Niederlage teilt sich die aktuelle Auswahl mit jener von 1922 bis 1925 unter Teamchef Hugo Meisl sowie jener von 1971 bis 1975 unter Leopold Stastny. „Wenn wir schon hier sind, dann wollen wir die Spiele natürlich gewinnen“, sagte Rangnick, der bereits ankündigte, ordentlich durchzumischen und von allen Wechselmöglichkeiten Gebrauch machen zu wollen.

Und genau mit dieser Aufstellung soll es gelingen:

Ralf Rangnick meint es ernst mit der Rotation! Für das Duell schickt der Teamchef eine spannend durchgemischte Elf auf den Platz, die dennoch jede Menge Qualität verspricht. Im Tor erhält Patrick Pentz das Vertrauen, davor soll eine flexible Viererkette mit Konrad Laimer, Philipp Lienhart, Marco Friedl und Phillipp Mwene für Stabilität sorgen.

Im Mittelfeld setzt der 67-Jährige auf eine Mischung aus Kontrolle und Kreativität: Paul Wanner und Xaver Schlager ziehen die Fäden, während davor Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner und Patrick Wimmer für Tempo, Druck und Ideen sorgen sollen. Ganz vorne ruht die Hoffnung einmal mehr auf Marko Arnautović, der für die Tore verantwortlich ist.

Südkorea ist kein Jausengegner

Doch der Gegner rund um Kapitän Son Heung-min und PSG-Star Lee Kang-in darf nicht unterschätzt werden. Die Asiaten sind ein anderes Kaliber als Ghana – ein Blick auf die Weltrangliste bestätigt das: Auf Rang 22 liegt Südkorea zwei Plätze vor Alaba und Co. Zudem gehört die Auswahl von Teamchef Hong Myung-bo seit 1986 zum fixen WM-Inventar und war seither bei jeder Endrunde dabei – der Halbfinaleinzug 2002 bleibt unvergessen. In der asiatischen WM-Qualifikation blieb Südkorea in zehn Gruppenspielen ungeschlagen.