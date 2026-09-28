So sieht das Matterhorn nicht mehr aus

Auf X sind Bilder des bekannten Berges zu sehen, die für Entsetzen sorgen.

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Die Alpengletscher schmelzen im Rekordtempo dahin. Besonders erschreckende Bilder zeigen derzeit das Matterhorn, das an der Grenze zwischen Italien und der Schweiz, teilweise im Aostatal, liegt.

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"Sieht aus wie in Afghanistan"

Mit 4.478 Metern über der Seehöhe zählt das Matterhorn zu den höheren Bergen Europas. Doch Bilder zeigen den Berg derzeit in einer Lage, die eher an Afghanistan erinnert als an Europa. In brauen Tönen, fast komplett schneefrei sorgt das Bild derzeit auf X (ehemals Twitter) für Entsetzen.