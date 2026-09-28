Wohnung in Jesolo für 6,5 Millionen Euro

Immobilienrekord in der Urlaubsregion. Für 6,5 Millionen Euro wurde jetzt eine Penthousewohnung verkauft.

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Die Immobilienpreise gehen im bekannten Urlaubsort im Luxusbereich durch die Decke. Eine Penthousewohnung im Richard Meier Tower schlägt an der Adriaküste mit 40.000 Euro pro Quadratmeter zu Buche. Käufer ist laut Medienberichten ein Mann aus Venetien.

Zwei Stockwerke mit Riesen Dachpool

Die Wohnung befindet sich im Richard Meier Tower des gleichnamigen New Yorker Stararchitekten Richard Meier und stellt die Krönung des 85 Meter hohen Gebäudes da. Dabei ist ein acht Meter langer, großzügiger Pool, Terrassen und eine eigene Dachterrasse. Das Penthouse erstreckt sich über zwei Stockwerke und bietet einen atemberaubenden Blick über das Meer.

Die Innenausstattung wird als minimalistisch beschrieben, die Farbe Weiß dominiert die Wohnung.

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Teil von Meiers Imperium

Richard Meier kam 2002 in den Urlaubsort nahe der Lagunenstadt Venedig. Teil des Projekts sind die ebenfalls von Meier entworfenen Anlagen "The Summer Hotels" und das "Falkensteiner Hotel". Der Turm, der im Jesolo Lido Design District steht, befindet sich aktuell noch im Bau und soll im Jahr 2027 fertiggestellt werden.