USA: Erste Frauen-Hinrichtung seit 200 Jahren

Christa Pike sitzt seit drei Jahrzehnten in der Todeszelle. Nun soll die 50-Jährige in Tennessee hingerichtet werden – als erste Frau im Bundesstaat seit mehr als 200 Jahren.

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Nashville – Für Christa Pike läuft die Zeit ab. Die heute 50-Jährige sitzt seit 30 Jahren im Todestrakt von Tennessee. Am Mittwoch, 30. September, soll die Hinrichtung vollzogen werden. Nach Angaben des Bundesstaates ist Pike die erste Frau, die dort seit mehr als 200 Jahren hingerichtet werden soll.

Mitschülerin in Falle gelockt und getötet

Die Tat geschah 1995. Pike war damals 18 Jahre alt. Gemeinsam mit ihrem Freund und einer weiteren Jugendlichen lockte sie die 19-jährige Colleen Slemmer in eine Falle. Das Opfer, das Pike aus einem Programm für benachteiligte Jugendliche kannte, wurde über längere Zeit misshandelt und schließlich getötet.

Pike und ihr Freund hatten damals eine Obsession für Satanismus entwickelt. Während des Angriffs wurde Slemmer unter anderem mit einem Teppichmesser verletzt. Pike ritzte ihr außerdem ein Pentagramm in die Brust. Anschließend schlug sie den Kopf der jungen Frau mehrfach auf den Asphalt. Pike nahm später einen Teil des Schädels als "Souvenir" mit.

"Ich habe keine Angst vor dem Sterben"

Heute spricht Pike über ihre Tat mit Reue. Gegenüber der Zeitung "Göteborgs-Posten" erklärte sie schriftlich: "Ich habe keine Angst vor dem Sterben; ich habe Angst vor der Inkompetenz derer, die mich töten wollen."

© Tennessee Department of Correction

Über das Verbrechen selbst sagt sie inzwischen: "Ich empfinde jeden Tag Reue. Ich bereue es, so vielen Familien und Einzelpersonen Leid zugefügt zu haben."

Ihre Anwälte versuchen weiterhin, die Hinrichtung zu verhindern. Sie beantragten unter anderem, die Todesstrafe in lebenslange Haft ohne Bewährung umzuwandeln.

30 Jahre in einer winzigen Zelle

Pikes Anwalt beschreibt die vergangenen Jahrzehnte im Todestrakt als extrem. Sie habe rund 30 Jahre in einer winzigen Zelle verbracht und dürfe diese nur etwa eine Stunde pro Tag verlassen.

Seit der Hinrichtungstermin näher rückt, wird die 50-Jährige besonders streng überwacht. Eine Justizmitarbeiterin sitzt laut ihrem Anwalt vor ihrer Zelle und protokolliert ihre Handlungen. Hintergrund sei die Sorge, Pike könnte sich vor dem geplanten Termin selbst das Leben nehmen.

Mutter des Opfers will dabei sein

Auf Gnade von Colleen Slemmer’s Familie kann Pike nicht hoffen. Die Mutter des Opfers erklärte, Pike habe sich nie bei ihr gemeldet.

Bei der geplanten Hinrichtung will sie in der ersten Reihe sitzen – mit einem Foto ihrer Tochter bei sich. Sie wolle die letzten Momente der Frau verfolgen, die ihre Tochter vor mehr als 30 Jahren getötet hat.

Die Hinrichtung ist für den 30. September angesetzt. Nach dem derzeitigen Stand soll Pike damit die erste Frau sein, die in Tennessee seit 1819 hingerichtet wird.