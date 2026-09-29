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30. September

Der Urfix-Mittwoch gehört Familien und Studenten

Familientag mit Preisnachlässen
© Stadt Linz
Der Familientag am Mittwoch hat eine lange Tradition, das ÖH Semester Opening wurde 2022 erstmals ins Bierzelt verlegt.
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Spiel, Spaß und günstigere Fahrten stehen morgen, 30. September, beim Familientag am Urfahranermarkt auf dem Programm. Bis 19 Uhr gelten bei teilnehmenden Fahrgeschäften und Verkaufsständen ermäßigte Preise. Zwischen 14 und 17 Uhr bringen Stelzengeher und Luftballontiere zusätzliche Unterhaltung auf das Marktgelände. Am Abend übernehmen die Studierenden beim ÖH Semester Opening.

Fahrgeschäfte sind günstiger

"Ein gemeinsamer Nachmittag am Urfahranermarkt gehört für viele Familien einfach dazu. Am Familientag gibt es günstigere Preise bei vielen teilnehmenden Betrieben und ein buntes Programm für unsere jüngeren Gäste. Damit wollen wir Familien eine schöne gemeinsame Zeit am Markt ermöglichen", sagt Marktreferent Vizebürgermeister  Martin Hajart (ÖVP).

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Ab 20 Uhr startet das ÖH Semester Opening im Festzelt "Da Wirt 4s Fest". Gemeinsam mit den Hochschülerschaften der Linzer Universitäten und Hochschulen feiern Studierende bei freiem Eintritt den Start in das neue Studiensemester.

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