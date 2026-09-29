oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

23 Märkte in OÖ

740 Tonnen Lebensmittel gerettet: Rotkreuz-Märkte helfen doppelt

Rot Kreuz Markt
© Rotes Kreuz
Hohe Kosten für Wohnen, Lebensmittel und Energie belasten Haushalte mit geringem Einkommen besonders. Zum heutigen Tag gegen Lebensmittelverschwendung macht das OÖ. Rote Kreuz auf die ökologische und soziale Bedeutung der Märkte aufmerksam.
OE24 auf Google bevorzugen

Lebensmittel retten und gleichzeitig Menschen mit geringem Einkommen unterstützen: In den 23 Rotkreuz-Märkten in Oberösterreich werden jährlich rund 740 Tonnen Lebensmittel vor der Entsorgung bewahrt und zu stark vergünstigten Preisen weitergegeben. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 74.000 Einkäufe verzeichnet.

Auch interessant

Ochsenknecht-Prozess: Jimi Blue taucht nicht auf

Schuss am Bahnhof: Frau schwerst verletzt

Shania & Davina Geiss: Flirt-Verbot auf der Wiesn

Eine wesentliche Säule der 23 Märkte sind die freiwilligen Mitarbeitenden. Sie holen Waren ab, sortieren Lebensmittel, befüllen Regale und betreuen Kunden. 109.425 freiwillige Stunden leisteten sie dafür im Vorjahr. "Unsere Rotkreuz-Märkte zeigen, was gelebte Solidarität bewirken kann. Freiwillige, Partnerbetriebe und Spender sorgen gemeinsam dafür, dass einwandfreie Lebensmittel dort ankommen, wo sie gebraucht werden", sagt OÖ. Rotkreuz-Präsident Gottfried Hirz und hofft auf viele weitere helfende Hände.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sechs Verletzte: Zwei Pkw gegen Schild geschleudert

740 Tonnen Lebensmittel gerettet: Rotkreuz-Märkte helfen doppelt

Sparkasse Urfahr wird zu Campus mit viel Grün ausgebaut

Sackgassen öffnen für kürzer Schulwege

Bub (9) rammt mit E-Motocross Zuschauer: 4 Verletzte

Brennendes Passagierschiff: 200 Statisten für Großübung

Mega-Handys sensibilisieren gegen Loudcasting in Linzer Bims

Kein Bankomat mehr am Linzer Flughafen

Seiler & Speer spielen 2027 auf Linzer Donaulände

Linzer FPÖ will Kunstmuseum Lentos privatisieren