740 Tonnen Lebensmittel gerettet: Rotkreuz-Märkte helfen doppelt

Hohe Kosten für Wohnen, Lebensmittel und Energie belasten Haushalte mit geringem Einkommen besonders. Zum heutigen Tag gegen Lebensmittelverschwendung macht das OÖ. Rote Kreuz auf die ökologische und soziale Bedeutung der Märkte aufmerksam.

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Lebensmittel retten und gleichzeitig Menschen mit geringem Einkommen unterstützen: In den 23 Rotkreuz-Märkten in Oberösterreich werden jährlich rund 740 Tonnen Lebensmittel vor der Entsorgung bewahrt und zu stark vergünstigten Preisen weitergegeben. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 74.000 Einkäufe verzeichnet.

Eine wesentliche Säule der 23 Märkte sind die freiwilligen Mitarbeitenden. Sie holen Waren ab, sortieren Lebensmittel, befüllen Regale und betreuen Kunden. 109.425 freiwillige Stunden leisteten sie dafür im Vorjahr. "Unsere Rotkreuz-Märkte zeigen, was gelebte Solidarität bewirken kann. Freiwillige, Partnerbetriebe und Spender sorgen gemeinsam dafür, dass einwandfreie Lebensmittel dort ankommen, wo sie gebraucht werden", sagt OÖ. Rotkreuz-Präsident Gottfried Hirz und hofft auf viele weitere helfende Hände.