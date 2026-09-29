Schuss am Bahnhof: Frau schwerst verletzt

Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst auf dem Bahnhof von Oberndorf am Neckar: Eine Frau lag lebensgefährlich verletzt am Boden, sie wurde niedergeschossen. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte aber nach einer Sofortfahndung festgenommen werden.

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Nach Angaben der Polizei meldeten Passanten gegen 21.30 Uhr einen Schuss im Bereich des Bahnhofs von Oberndorf am Neckar. Ein Mann soll auf eine Frau gefeuert haben. Einsatzkräfte sicherten zunächst das Gelände, bevor ein Notarzt die Schwerverletzte versorgen konnte. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Sie schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr.



Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann vom Polizeipräsidium Konstanz erklärte: "Nach Alarmierung der Polizei und des Rettungsdienstes versorgte der Notarzt nach Absicherung des Bahnhofs die Verletzte, anschließend brachte sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus." Weitere Angaben zu Alter und Identität von Opfer und Tatverdächtigem sowie zu Tathergang und Motiv machte die Polizei zunächst nicht.

Großfahndung - Helikopter im Einsatz

Für die Suche nach dem flüchtigen Schützen wurden zahlreiche Streifenwagen, Diensthunde und der Polizeihubschrauber "Bussard 14" eingesetzt. Auch Kräfte der Bundespolizei unterstützten die Fahndung. Im Zuge dieser Maßnahmen konnte der Tatverdächtige gestellt und festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen übernommen.



Hintergründe zur Beziehung zwischen den Beteiligten oder zu einem möglichen Motiv blieben bis zum Dienstagmorgen ungeklärt.