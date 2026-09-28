Seit Wochen vermisst: Polizei sucht nach dieser 25-Jährigen

Carolin Schmidt (25) ist seit drei Wochen spurlos verschwunden. Die Südhessin befand sich dem 24. August im Raum Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald. Offenbar wollte sie dort wandern. Nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

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Ihre Verwandten und Freunde haben seit dem 6. September nichts mehr von Carolin gehört. Bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen wurde mittlerweile eine Vermisstenanzeige erstattet. Streifen und ein Polizeihubschrauber suchten nach ihr, doch bisher ohne Erfolg. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt.

In den Tagen vor ihrem Verschwinden war die 25-Jährige zweimal wandern. Auf einer der bekannten Routen befand sie sich im Grenzgebiet zu Österreich. Unklar ist, ob sie anschließend in eine andere Richtung weiterging.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Carolin in der Region beim Wandern, auf einem Parkplatz oder unterwegs gesehen haben.

Beschreibung der Vermissten:

25 Jahre alt

etwa 175 Zentimeter groß

sehr schlanke Statur

blonde, mittellange Haare

blaue Augen

vermutlich grau-rosa Fleecejacke

vermutlich Deuter-Rucksack

Wer Carolin gesehen hat, soll sich bei folgender Nummer der Polizei melden: +49 8821-9170.