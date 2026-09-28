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Spurlos verschwunden

Seit Wochen vermisst: Polizei sucht nach dieser 25-Jährigen

Junge Frau lächelt beim Wandern in den Bergen, felsige Landschaft im Hintergrund.
© PP Oberbayern Süd
Carolin Schmidt (25) ist seit drei Wochen spurlos verschwunden. Die Südhessin befand sich dem 24. August im Raum Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald. Offenbar wollte sie dort wandern. Nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.
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Ihre Verwandten und Freunde haben seit dem 6. September nichts mehr von Carolin gehört. Bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen wurde mittlerweile eine Vermisstenanzeige erstattet. Streifen und ein Polizeihubschrauber suchten nach ihr, doch bisher ohne Erfolg. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt.

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In den Tagen vor ihrem Verschwinden war die 25-Jährige zweimal wandern. Auf einer der bekannten Routen befand sie sich im Grenzgebiet zu Österreich. Unklar ist, ob sie anschließend in eine andere Richtung weiterging.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Carolin in der Region beim Wandern, auf einem Parkplatz oder unterwegs gesehen haben.

Beschreibung der Vermissten:

  • 25 Jahre alt
  • etwa 175 Zentimeter groß
  • sehr schlanke Statur
  • blonde, mittellange Haare
  • blaue Augen
  • vermutlich grau-rosa Fleecejacke
  • vermutlich Deuter-Rucksack

Wer Carolin gesehen hat, soll sich bei folgender Nummer der Polizei melden: +49 8821-9170.

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