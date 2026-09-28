Tödliche Schüsse in Teestube

In den frühen Morgenstunden ist in einer Teestube in Marl (Nordrhein-Westfalen) ein 39-jähriger Mann erschossen worden. Zwei weitere Männer im Alter von 35 und 40 Jahren wurden ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Mordkommission ermittelt.

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Nach Angaben der Einsatzkräfte gingen gegen 3.06 Uhr mehrere Notrufe ein: Schüsse seien in dem Lokal gefallen. Der oder die Täter sollen die Teestube betreten und das Feuer auf späte Gäste eröffnet haben. Vor dem Gebäude fanden Beamte zunächst einen am Bein verletzten Mann. Im Inneren lagen zwei weitere Männer blutend auf dem Boden. Ein Tatzeuge versuchte noch, den Schwerstverletzten zu reanimieren, Rettungskräfte konnten aber nur noch seinen Tod feststellen. Das Opfer war mehrfach getroffen worden, berichtet dazu die BILD. Der Getötete dürfte in Beirut geboren worden sein.

Bereits ein Schussattentat in der Nähe

Mehrere Personen flohen nach der Tat. Unklar ist, wie viele davon an der Tat beteiligt waren. Motiv und Tathergang sind noch offen, die Polizei nannte zunächst weder die genaue Adresse des Lokals noch die Identität von Tätern oder Opfern.



Erst am 11. August war an der Otto-Hue-Straße - nach Polizeiangaben nur wenige hundert Meter entfernt - auf einen Porsche geschossen worden. Der 62-jährige Lenker blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Zwei Projektile trafen den Wagen, die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei ermitteln wegen versuchten Mordes und fahnden nach zwei Männern. Einer von ihnen ist namentlich bekannt: der 20-jährige Mehmet Bora Kocak. Nach dem mutmaßlichen Schützen wird mit einem Foto gefahndet. Ob beide Taten zusammenhängen, ließ die Polizei am Montag offen.