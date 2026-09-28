EU will uns die Heizpilze verbieten

Die EU-Kommission will den Gas- und Stromverbrauch in den Mitgliedstaaten senken – weil die Gasspeicher nicht komplett voll sind, und die Preise vor dem Winter erneut explodieren. Eine Vorgabe dabei: ein generelles Verbot der Heizpilze.

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EU-Energiekommissar Dan Jørgensen hat dazu einen Brief an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und ihre Amtskollegen in den anderen EU-Nationen verfasst, Table.Briefings hat das Schreiben ausgewertet, die Energieminister tagen ab heute auch dazu informell in Irland. Ob sie den Empfehlungen des EU-Kommissars folgen, das bleibt ihre Entscheidung.



So soll laut EU-Kommission "unnötige öffentliche Beleuchtung nachts abgeschaltet werden" und "Außenheizung" – also Heizpilze auf Terrassen und Plätzen - "verboten werden", die Raumtemperatur in Behörden sollte gesenkt werden.



Die dann geringere Nachfrage soll die Speicher-Füllstände schonen und Preisspitzen bremsen. Eine unmittelbare Gasknappheit sieht Brüssel nicht; die Lage habe sich aber seit Jørgensens erster Warnung im März nicht verbessert.

Gaspreis wird noch höher steigen

Für Gastrobetriebe und Kommunen wäre das eine zusätzliche massive Belastung: Heizpilze sind im Außenbereich vieler Städte zwar umstritten, die Nachtbeleuchtung gilt aber klar als Notwendigkeit für die öffentliche Sicherheit.



Die EU-Kommission betont, die Staaten sollen "erwägen", derartige Schritte fortzusetzen oder neu zu ergreifen – so lange wie nötig. Ob Berlin, Paris oder Rom daraus Verbote machen, entscheidet nicht ein Kommissionsbrief, sondern die jeweiligen nationalen Regierungen.



Auf die Europäer rollt jedenfalls eine starke Teuerung beim Gaspreis zu: Der niederländische TTF-Terminkontrakt für den Winter notiert um 70 bis 72 Euro je Megawattstunde, mehr als das Doppelte vom Jahresanfang. Die EU-Gasspeicher sind nur rund 70 Prozent voll – etwa zwölf Punkte unter dem Vorjahresstand. Jørgensen spricht von einer "Preiskrise, die mit einer Versorgungskrise verbunden ist". Ursachen sind die angespannten LNG-Märkte, die Konkurrenz asiatischer Käufer, Störungen im Nahen Osten und ein heißer, trockener Sommer, der die Stromsysteme belastet hat.



Analysten halten Spitzen über 100 Euro/MWh im Winter für möglich, falls Golf-Lieferungen ausbleiben oder norwegische Produzenten den Export drosseln.