Frau (40) stirbt in Mallorcas berühmtester Bucht

In Sa Calobra auf Mallorca ist eine deutsche Urlauberin ums Leben gekommen. Ein zufällig anwesender Arzt und später eintreffende Rettungskräfte kämpften noch um ihr Leben – vergeblich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die dramatischen Szenen ereigneten sich am Samstagmittag in der beliebten Bucht Sa Calobra im Nordwesten Mallorcas. Kurz vor 13 Uhr ging bei den Rettungskräften ein Notruf ein: Eine Frau befand sich in akuter Lebensgefahr.

Arzt kämpfte um ihr Leben

Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Bucht aufhielten, begannen sofort mit der Wiederbelebung. Wie die Lokalzeitung "Última Hora" berichtet, war auch zufällig ein Arzt vor Ort.

Er übernahm die Reanimation, führte eine Herz-Lungen-Massage durch und setzte einen Defibrillator ein. Gleichzeitig wurden weitere Rettungskräfte alarmiert. Ein Rettungswagen sowie ein medizinisch ausgestatteter Hubschrauber machten sich auf den Weg in die schwer erreichbare Bucht.

Als die Notfallmediziner eintrafen, setzten sie die Wiederbelebungsmaßnahmen fort. Doch trotz aller Bemühungen konnte die Frau nicht gerettet werden. Bei der Verstorbenen handelt es sich laut "Última Hora" um eine 40-jährige Deutsche.

Vermutlich im Wasser in Not geraten

© Getty Images

Mehrere Medien berichten, dass es sich möglicherweise um einen Badeunfall gehandelt habe. Teilweise ist auch von einem Ertrinkungsunfall die Rede.

Wie die Frau genau in Not geriet, ist bislang jedoch unklar. Eine offizielle Mitteilung zur Todesursache liegt demnach noch nicht vor.

Dramatische Kulisse

Sa Calobra zählt zu den bekanntesten Ausflugszielen Mallorcas. Die Bucht liegt im Tramuntana-Gebirge und ist über eine spektakuläre Serpentinenstraße erreichbar.

Von der Bucht führt ein Weg durch Felsentunnel bis zur Mündung des Torrent de Pareis. Genau in diesem Bereich wurde der medizinische Notfall gemeldet.

Für die 40-jährige Urlauberin kam jede Hilfe zu spät.