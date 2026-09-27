Großeinsatz
Feuerunfall auf der A46: Zwei Tote!
Ersthelfer löschten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr - die Beifahrerin starb an der Unfallstelle. Für den Fahrer versuchten Retter eine Wiederbelebung, aber ohne Erfolg.
Polizeihauptkommissar Nico Cervino Santarelli sagte der Deutschen Presse-Agentur, der genaue Hergang sei noch unklar. Wegen der Schäden am Auto gehe die Polizei jedoch von überhöhter Geschwindigkeit aus. Der Wagen wurde offenbar aus der Kurve geschleudert. Vieles spreche für eine nicht angepasste Geschwindigkeit des Unfallwagens. Ein Unfallaufnahmeteam soll nun den Hergang rekonstruieren.
Auch interessant
Unfallhergang wird ermittelt
Für die Einsatzkräfte war der Samstagabend ein Großeinsatz an einer der wichtigsten Anbindungen ins Bergische Land: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sicherten die Unfallstelle ab, Spuren wurden dokumentiert.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden