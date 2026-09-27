Feuerunfall auf der A46: Zwei Tote!

An der Ausfahrt Wuppertal-Elberfeld der A46 sind am Samstagabend ein 64-jähriger Fahrer und seine 59-jährige Beifahrerin ums Leben gekommen: Ihr Wagen prallte auf der Gegenseite gegen einen Baum, das Fahrzeug fing Feuer. Weitere Autos waren nach Angaben der Polizei nicht beteiligt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ersthelfer löschten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr - die Beifahrerin starb an der Unfallstelle. Für den Fahrer versuchten Retter eine Wiederbelebung, aber ohne Erfolg.



Polizeihauptkommissar Nico Cervino Santarelli sagte der Deutschen Presse-Agentur, der genaue Hergang sei noch unklar. Wegen der Schäden am Auto gehe die Polizei jedoch von überhöhter Geschwindigkeit aus. Der Wagen wurde offenbar aus der Kurve geschleudert. Vieles spreche für eine nicht angepasste Geschwindigkeit des Unfallwagens. Ein Unfallaufnahmeteam soll nun den Hergang rekonstruieren.

Unfallhergang wird ermittelt

Für die Einsatzkräfte war der Samstagabend ein Großeinsatz an einer der wichtigsten Anbindungen ins Bergische Land: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sicherten die Unfallstelle ab, Spuren wurden dokumentiert.