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Großeinsatz

Feuerunfall auf der A46: Zwei Tote!

Der total zerstörte SUV.
© dpa
An der Ausfahrt Wuppertal-Elberfeld der A46 sind am Samstagabend ein 64-jähriger Fahrer und seine 59-jährige Beifahrerin ums Leben gekommen: Ihr Wagen prallte auf der Gegenseite gegen einen Baum, das Fahrzeug fing Feuer. Weitere Autos waren nach Angaben der Polizei nicht beteiligt.
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Ersthelfer löschten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr - die Beifahrerin starb an der Unfallstelle. Für den Fahrer versuchten Retter eine Wiederbelebung, aber ohne Erfolg.

Polizeihauptkommissar Nico Cervino Santarelli sagte der Deutschen Presse-Agentur, der genaue Hergang sei noch unklar. Wegen der Schäden am Auto gehe die Polizei jedoch von überhöhter Geschwindigkeit aus. Der Wagen wurde offenbar aus der Kurve geschleudert. Vieles spreche für eine nicht angepasste Geschwindigkeit des Unfallwagens. Ein Unfallaufnahmeteam soll nun den Hergang rekonstruieren.

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