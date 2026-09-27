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Ölpreise steigen

Iran hat US-Unterwasserdrohne sichergestellt

Ein irakischer Polizist steht neben einem großen Plakat mit Ali Khamenei auf einer Straße in Bagdad.
© EPA
Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben eine US-Unterwasserdrohne in der Straße von Hormuz sichergestellt.
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"Bei einem koordinierten, komplexen Einsatz unter Geheimdienstaufsicht und elektronischer Kriegsführung" hätten Mitarbeiter der Revolutionsgarden "eine hoch entwickelte Unterwasserdrohne" sichergestellt, die dem "terroristischen US-Militär gehört", erklärten die Revolutionsgarden am Sonntag laut dem staatlichen iranischen Fernsehen.

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Die Drohne sei "zu Spionagezwecken" in der Meerenge eingesetzt worden. Die Drohne vom Typ Remus 600 befinde sich nun in den Händen von iranischen Spezialisten, um die Daten sicherzustellen. Die Revolutionsgarden hatten bereits Anfang September erklärt, in der für den Öl- und Gasexport wichtigen Meerenge eine Unterwasserdrohne beschlagnahmt zu haben.

Im seit Ende Februar andauernden Iran-Krieg hat Teheran die für den Welthandel wichtige Meerenge weitgehend blockiert, im Gegenzug verhängten die USA eine Seeblockade iranischer Häfen. Die Ölpreise stiegen weltweit an.

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