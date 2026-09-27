Reisebus verunfallt auf dem Weg zum Oktoberfest – zwei Tote

Auf der A96 bei Buchloe im Ostallgäu ist ein Bus mit einer Reisegruppe umgekippt. Zwei Menschen starben, eine Person schwebt in Lebensgefahr. Außerdem gibt es mehrere teils Schwerverletzte.

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Buchloe. Auf der deutschen Autobahn 96 bei Buchloe im Ostallgäu ist in Fahrtrichtung München ein Reisebus umgekippt. Zwei Menschen seien dabei ums Leben gekommen, mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Eine Person schwebt laut "Bild" in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen um kurz nach 6.00 Uhr. Weitere Angaben zur Anzahl der Verletzten, zum Grad der Verletzungen und dazu, ob es sich bei den Toten um Fahrgäste handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Reisebus war auf dem Weg zum Oktoberfest

Laut "Bild" soll im Bus eine Reisegruppe aus den Philippinen, bestehend aus etwa 50 Personen, gesessen sein. Die Businsassen seien von Mailand auf dem Weg zum Oktoberfest in München gewesen, zitiert die deutsche Zeitung den Polizeisprecher Martin Cornils.

So kam es zu dem tragischen Bus-Unfall

Wie "Bild" weiter berichtet sei der in Italien gemeldete Reisebus ohne Einwirkung eines weiteren Fahrzeuges vom rechten Fahrbahnrand abgekommen und in eine Böschung neben der Autobahn gestürzt.

Bei dem Unfall wurde die Frontscheibe des Busses völlig zerstört. Unklar ist, was zu dem Unfall führte. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt, das Geschehen zu rekonstruieren.

Bayern, Buchloe: Rettungsdienste und Feuerwehr stehen in der Nähe der Unfallstelle bei Buchloe-Ost, wo ein Reisebus auf der A96 umgekippt ist. Zwei Menschen seien dabei ums Leben gekommen, mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. © APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die schwäbische Stadt Buchloe im Ostallgäu liegt direkt an der Bundesautobahn 96 zwischen München und Memmingen.

Erst kürzlich starben fünf Menschen bei einem Unfall eines niederländischen Busses in der Schweiz. Drei weitere wurden schwer, sieben mittelschwer und 30 leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am 10. September berichtete. Der Bus prallte gegen eine Leitplanke und kam dann rechts von der Straße ab. Er kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die Unfallstelle befand sich an der Ausfahrt einer etwa 200 Meter langen Baustelle.

Bei einem Unfall auf der A3 bei Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) wurden am 6. September 30 Menschen verletzt - 15 von ihnen saßen in einem Reisebus, sie erlitten leichte Verletzungen. Ein Wagen war laut Polizeiangaben auf den Reisebus und ein weiteres Fahrzeug in stockendem Verkehr aufgefahren.