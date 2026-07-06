Nach Seuchen-Woche
Die "Minions" retten das Kino in Österreich
Platz 1: "Minions & Monsters", 54.400 Besucher und 512.000 Euro Kassa. Kein Traumstart, aber ein Ausrufezeichen für die coolen gelben Eierköpfe in Österreich. Und ein echter Kino-Hit. Schließlich verantworten die Minions mehr als ein Drittel der österreichweit verkauften Kinokarten! Am Wochenende wurden bei uns ja insgesamt 131.000 Kinobesucher gezählt. Das brachte 1,3 Millionen Euro. Ein Plus von 68 Prozent gegenüber der Vorwoche, wo es die ja die schlechtesten Zahlen seit Beginn der Corona-Pandemie gab! Mit insgesamt nur 57.900 Kinobesuchern und verheerenden 632.000 Euro Kassa.
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Das sind die aktuellen Kinocharts in Österreich
- Minions & Monsters, 54.400 Besucher
- Obsession, 19.200 Besucher
- Backrooms, 11.700 Besucher
- Scary Movie, 6.600 Besucher
- Supergirl, 5.900 Besucher
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In Summe halten die Minions inklusive Previews bei uns nun schon bei 77.100 Besuchern und 831.000 Euro Kassa. Weltweit spielte "Minions & Monsters" schon knapp 160 Millionen Dollar ein. Nur in den USA blieb man deutlich hinter den Erwartungen. Nur dürftige 64,5 Millionen. Der schwächste Start eines Minion-Films.
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