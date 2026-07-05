"Minions": US-Feuerwerk bremst Zuseher-Hype

Nur 64,5 Millionen Dollar Kassa in den USA: Gegen die großen 250-Jahre-Feierlichkeiten hatte selbst der coole Trickfilm "Minions & Monsters" keine Chance.

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Ganz Amerika im 250 Jahre Feiertaummel. Außer die Minions! Die landesweiten Feuerwerke ließen am 4. Juli die kultigen gelben Eierköpfe erzittern. Statt eines erhofften US-Starts von über 90 Millionen Dollar muss sich das 3. Abenteuer "Minions & Monsters" in den USA mit dürftigen 64,5 Millionen Kassa begnügen. Der schwächste Start eines Minion-Films und auch eine Box-Office-Watschn für die von den Minions geprägte Reihe "Ich – einfach unverbesserlich", die ja stets mit über 100 Millionen Dollar Kassa loslegte.

Internationale Fans retten die Minions

Zumindest die internationalen Zahlen sind solide: weitere 164,5 Millionen Dollar Kassa. Damit sind die Produktionskosten von 85, Millionen Dollar bereits locker eingespielt. In Deutschland, wo Bill Kaulitz (Monster Goomi), Bruder Bill (Roboter Dort) und Christopher Waltz (Regisseur Max) dem Familien-Film die Stimme leihen, wurden am Wochenende rund 600.000 Kinobesucher erwartet. Auch in Österreich winkt Platz 1.

Der Geldregen für "Minions & Monsters" bleibt zumindest in den USA noch aus. © Universal Pictures

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Die Story liefert das übliche Minions-Chaos: Auf der Suche nach dem Superschurken "Big Boss" mischen Sir Kevin, Bon, Stuart und Co. Hollywood auf. Zuerst als Filmstars u.a. in einem Western, dann als Regisseure eines Monster-Films. Ein Gag-Feuerwerk, dass zumindest in den USA gegen die vielen Jubiläums-Feuerwerke keine Chance hatte.