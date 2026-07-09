Emmy Awards
"Hacks" & "The Pitt": Serien-Duell um TV-Oscars
Die Komödie Hacks, die das Zusammenspiel einer Stand-Up-Comedian (Jean Smart) und ihrer Assistentin (Hannah Einbinder) beleuchtet, geht mit gleich 24 Nominierungen ins Rennen. Neuer Rekord in der Spalte Comedy! Noch mehr, nämlich gleich 25 Siegeschancen, hat das Spitals-Drama "The Pitt", das Angeführt von Chefarzt Robby (Noah Wyle), die dramatischen Szenen einer Notaufnahme in Pittsburgh zeigt.
Duell der Sender: HBO bremst Netflix aus
In Summe darf sich HBO über gleich 122 Nominierungen freuen. Auch für "DTF St. Louis" (13) und „The Knight Of Seven Kingdoms (9). Netflix, das mit " Beef" auf 16 Preise hoffen darf, fuhr indes nur 111 Nominierungen ein. Für Apple gibt es 87 Siegeschancen. Auch dank "Widows Bay" (19) und Puribus (18).
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Als Hauptdarsteller dürfen sich u.a. Elle Fanning, Claire Danes oder Zendaya sowie Gery Odlman, Mark Ruffalo und Jason Bateman Hoffnung machen.
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