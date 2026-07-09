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"Hacks" & "The Pitt": Serien-Duell um TV-Oscars

Zwei Frauen stehen vor den beleuchteten Fontänen des Bellagio in Las Vegas.
© HBO
Am 14. September steigen die 78. Primetime Emmy Awards, die Oscars der TV Branche. Und da kommt es im Peacock Theatre von Los Angeles zum ganz großen Duell der HBO-Kultserien.
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Die Komödie Hacks, die das Zusammenspiel einer Stand-Up-Comedian (Jean Smart) und ihrer Assistentin (Hannah Einbinder) beleuchtet, geht mit gleich 24 Nominierungen ins Rennen. Neuer Rekord in der Spalte Comedy! Noch mehr, nämlich gleich 25 Siegeschancen, hat das Spitals-Drama "The Pitt", das Angeführt von Chefarzt Robby (Noah Wyle), die dramatischen Szenen einer Notaufnahme in Pittsburgh zeigt.

Mehrere Personen in Schutzkleidung und Schutzbrillen beobachten eine medizinische Prozedur.
25 Nominierungen für "The Pitt" © HBO

Duell der Sender: HBO bremst Netflix aus

In Summe darf sich HBO über gleich 122 Nominierungen freuen. Auch für "DTF St. Louis" (13) und „The Knight Of Seven Kingdoms (9). Netflix, das mit " Beef" auf 16 Preise hoffen darf, fuhr indes nur 111 Nominierungen ein. Für Apple gibt es 87 Siegeschancen. Auch dank "Widows Bay" (19) und Puribus (18).

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Jason Bateman in "DTF St Louis". © HBO

Als Hauptdarsteller dürfen sich u.a. Elle Fanning, Claire Danes oder Zendaya sowie Gery Odlman, Mark Ruffalo und Jason Bateman Hoffnung machen.

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