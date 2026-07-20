Vadim Garbuzov: "Let's Dance"-Star zeigt stolz neue Freundin

Das ging aber schnell! Erst im Januar gaben "Let’s Dance"-Liebling Vadim Garbuzov (39) und seine langjährige Partnerin Nicole Ettlinger ihr Liebes-Aus bekannt. Viel Zeit verbrachte der Profitänzer als Single jedoch nicht: Nun überrascht er seine Fans mit einem offiziellen Liebes-Outing.

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Hinter Vadim Garbuzov liegen turbulente Monate. Rund acht Jahre ging der gebürtige Ukrainer gemeinsam mit dem Model Nicole Ettlinger durchs Leben, bevor im Januar die Trennung folgte. Doch der beliebte RTL-Tänzer schwebt wieder auf Wolke sieben.

Paar-Fotos auf Insta

Bei einem jüngsten öffentlichen Auftritt machte er es offiziell: Seit rund zwei Monaten heißt die neue Frau an seiner Seite Saphira Wermann. Wo genau der Funke einschlug, behalten die Turteltauben zwar noch für sich, doch via Instagram machten sie ihr Glück mit einer Reihe kuscheliger Pärchen-Fotos nun für die ganze Welt sichtbar.

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Neuer Look fürs neue Liebesglück

Neben seiner neuen Partnerin zog an dem Abend jedoch noch ein ganz anderes Detail die Blicke auf sich. Der 39-Jährige präsentierte selbstbewusst seine frisch transplantierte Haarpracht.

In einem ehrlichen Interview mit dem Magazin Haar statt Glatze verriet der Tänzer die Beweggründe für den medizinischen Eingriff: "Ich erhoffe mir von der Behandlung, dass ich besser aussehen werde. Dass ich mehr Flexibilität habe, dass mein Haaransatz tiefer wird, dass hier alles ein bisschen voller wird."

Publikumsliebling schreibt Geschichte

Mit vollem Haar und frisch verliebt startet der Tänzer nun in ein neues Kapitel. Seit 2015 gehört der Kanadier, der später mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger zahlreiche internationale Titel ertanzte, fest zum Profi-Ensemble von "Let’s Dance".

Seine Fans lieben ihn nicht nur für sein tänzerisches Talent, sondern auch für seinen Mut im TV: Im Jahr 2021 schrieben Vadim Garbuzov und der ehemalige Prince Charming Nicolas Puschmann absolute Show-Geschichte. Sie traten als allererstes reines Männer-Tanzpaar des deutschen Formats an und tanzten sich mit spektakulären Choreografien bis ins große Finale. Mit dem neuen privaten Rückenwind dürfte der Erfolgskurs des 39-Jährigen nahtlos weitergehen.