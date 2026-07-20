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Mausi verrät Geheimnis ihrer straffen Figur

Frau mit lockigen Haaren trägt Bikini und gehäkeltes Kleid, hält Weinglas und Handy, draußen.
© Mausi
Wie schafft es Mausi Lugner eine solche "bella figura" zu machen? Sie hat uns ihre Fitnesstipps verraten.
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Mausi Lugner lässt es sich dieser Tage richtig gut gehen: Derzeit urlaubt sie an besonders schönen Orten in unserem geliebten Nachbarland Italien. Mit Freunden unternimmt sie Ausflüge mit dem Schiff: Venedig oder Porto Piccolo, der exklusive Ort in der Nähe von Triest, stehen als Destinationen am Plan.

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Lebensmotto

Sie genießt jeden Tag, nimmt nichts zu ernst, erklärt sie uns, denn: "Wir leben täglich und sterben irgendwann einmal."

Frau im grünen Bikini steht lächelnd auf einer Yacht bei sonnigem Wetter.
Mausi Lugner © privat

So klappts mit der Bikini-Figur

Trotz "Dolce Vita" und Entspannung kommt etwas allerdings nicht zu kurz: Die Bewegung! Und dass Mausi viel macht um ihren Körper in Form zu halten, das sieht man an den jüngsten Bikinifotos. Wie sie ihre straffen Kurven erhält? Ganz einfach: "Ich schwimme jeden Tag sechs Stunden - mit und ohne Flossen!"

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