"Viva la Mamma": Schwarzenegger investiert in Wiener Erfolgs-Konzept

Ein Stück Wien erobert die Traumfabrik: Das beliebte Gastronomiekonzept "Viva la Mamma" hat den Sprung über den Großen Teich gewagt. Mit prominenter Unterstützung aus dem Hause Schwarzenegger schlägt die Wiener Marke nun ein neues Kapitel im Herzen von Los Angeles auf.

"Viva la Mamma" ist in Wien längst eine feste Größe. Nach dem Erfolg am Stubentor sorgt das Konzept nun international für Aufsehen. Am Freitag feierte der zweite Betrieb der Marke seine große Eröffnung in der 8022 W 3rd Street in Los Angeles. Es ist der erste Standort außerhalb Europas und ein mutiger Schritt in einen der härtesten Gastronomiemärkte der Welt.

"Viva la Mamma" in Los Angeles © Viva la Mamma

Erfolgshunger am Stubentor

Hinter der Expansion steht der Wiener Unternehmer Michael Dvoracek. Er hat die Marke in Wien erfolgreich etabliert und setzt nun darauf, das Konzept global zu skalieren. Für den Sprung in die USA hat er sich prominente Verstärkung geholt: Der bekannte Hollywood-Anwalt und Unternehmer Patrick Knapp-Schwarzenegger ist bereits zur Eröffnung als Gesellschafter eingestiegen. Laut Dvoracek bestätigt dieser prominente Support den eingeschlagenen Weg und gibt der Internationalisierung zusätzliche Dynamik.

Patrick Knapp-Schwarzenegger und Michael Dvoracek © Viva la Mamma

Prominenter Einstieg in Hollywood

Für Knapp-Schwarzenegger war vor allem das Potenzial der Marke ausschlaggebend, die nun in einem globalen Umfeld wachsen soll. Das Restaurant in Los Angeles soll dabei erst der Anfang sein; Dvoracek plant bereits weitere Standorte. Das Ziel ist es, nachhaltige Konzepte mit internationalem Anspruch aufzubauen, die ihre Wiener Wurzeln dennoch nicht verleugnen.

"Viva la Mamma" in Los Angeles © Viva la Mamma

Wiener Agentur expandiert mit

"Viva la Mamma" in Los Angeles © Viva la Mamma

Passend zum Restaurant-Start bringt Dvoracek auch seine in Wien gegründete Hospitality-Agentur "House of Viva" auf den US-Markt. Gemeinsam mit Elena Vacano spezialisiert sich die Agentur auf die Positionierung von Gastronomiemarken. Damit zeigt sich einmal mehr, dass kreative Ideen aus Wien auch in Kalifornien Anklang finden können. Mit diesem Meilenstein positioniert sich das Unternehmen als wachsendes System mit viel Potenzial für die Zukunft.