Zweiter Doktor-Titel für Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger kehrt an den Ort zurück, an dem vor genau 60 Jahren alles begann. In Belfast wurde die steirische Film-Ikone nun mit einer Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Für den "Terminator" ein hochemotionaler Moment, der ihn an seine Anfänge als junger Bodybuilder erinnert.

Unser Export-Hit aus der Steiermark sorgt in Nordirland für Begeisterung. Arnold Schwarzenegger wurde von der Ulster University mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Die Universität würdigte damit seine Beiträge im öffentlichen Dienst, seinen Einsatz für die Umwelt sowie sein künstlerisches Schaffen. Für den Weltstar war der Empfang auf dem roten Teppich ein ganz besonderer Moment, während Studenten Schilder mit Aufschriften wie "Ulster he’s back" hochhielten und Kopien von "Terminator 2" zum Signieren mitbrachten.

Arnold Schwarzenegger wird Ehren-Doktor © Getty

Emotionale Rückkehr nach Belfast

Schwarzenegger bezeichnete es als "unglabulich", 60 Jahre nach seinem ersten Besuch wieder in der Stadt zu sein. Er erinnerte sich vor Ort an das Jahr 1966, als er als 19-jähriger Bodybuilder für eine Posing-Show eingeladen wurde. "Ich sage euch, was das hier so speizell macht. Es ist eine Art 60-Jahr-Jubiläum für mich", erklärte er sichtlich gerührt. Dass er heute als Ehrendoktor zurückkehrt, hätte er sich damals niemals erträumen lassen.

Arnold Schwarzenegger wird Ehren-Doktor © Getty

Bereits zweiter Doktor-Titel

Bereits im September bekam Arnold Schwarzenegger seinen ersten Doktor-Titel verliehen. Die Berliner Hertie School verleiht dem früheren Bodybuilder und Gouverneur Arnold Schwarzenegger einen Ehrendoktortitel für sein zivilgesellschaftliches Engagement.