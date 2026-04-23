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Wienliebe Festival: Drei Tage lang Programm zum Nulltarif
© Stadt Wien Marketing/Studio Wey

23. bis 25. Mai

Wienliebe Festival: Drei Tage lang Programm zum Nulltarif

23.04.26, 11:23
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Das Wienliebe Festival kehrt zurück auf den Rathausplatz. Nach zwei erfolgreichen Auflagen feiert Wien von 23. bis 25. Mai zum dritten Mal all das, was Wien ausmacht. 

Das Wienliebe Festival kehrt zurück auf den Rathausplatz: Die Stadt feiert von 23. bis 25. Mai zum dritten Mal all das, was die Donaumetropole ausmacht. Mit seinem Fokus auf Wiener Kultur, Wiener Kulinarik und Wiener Kunsthandwerk erweitert die Veranstaltung ihr Konzept heuer erstmals um eine vierte Säule: den Wiener Sport. "Mit dem Wienliebe Festival lassen wir unsere Stadt, ihre Menschen und vieles von dem, was Wien ausmacht, hochleben", betont Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Zwei Bühnen, vielfältiges Programm 

Im Vorjahr besuchten nach Angaben der Stadt 74.500 Menschen das Festival, das heuer direkt an den Song Contest anschließt und bei freiem Eintritt besucht werden kann. Geboten werde laut Ankündigung vom Donnerstag ein "abwechslungsreiches Programm für unterschiedliche musikalische Geschmäcker" - von Austropop über Musical bis zum Wienerlied. Bespielt werden die große Bühne vor dem Rathaus und eine zweite, kleine im Park. Am Samstag laden die Tanzschulen zum Mitmachen ein.

Wiener Kunsthandwerk: Tradition und Vielfalt

In Kooperation mit der Wirtschaftskammer geben außerdem 15 Kunsthandwerksbetriebe Einblicke in ihr Schaffen. Am Samstag und Sonntag findet von 11 bis 16 Uhr ein Sportschwerpunkt statt. Und Wiener Kulinarik darf natürlich nicht fehlen. "Wien vereint sehr viel Liebenswertes: Kultur und Tradition, Gastlichkeit auf höchstem Niveau, eine Lebensqualität, die ihresgleichen sucht, innovative und flexible Unternehmen, einen Wirtschaftsstandort, der heraussticht, die gemeinsame und konstruktive Arbeit für unsere Stadt. Das alles soll das Wienliebe-Festival sichtbar machen und feiern", sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

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