Nach Verlobung: Baby-Alarm bei Harry Styles und Zoë Kravitz

Harry Styles und Zoë Kravitz sind das neue Power-Paar am Pophimmel. Nach dem ersten Kussfoto und Verlobungsgerüchten folgt nun der nächste Hammer: Der britische Superstar wünscht sich angeblich ein gemeinsames Baby. Das Umdenken hat einen ganz persönlichen Grund in seiner eigenen Familie.

In nur wenigen Wochen startet die gigantische Welttournee von Harry Styles, die ihn unter anderem für 30 Shows nach New York und sechs Abende ins Londoner Wembley-Stadion führen wird. Doch bevor der Trubel losgeht, beherrschen ganz andere Themen die Schlagzeilen rund um den 32-Jährigen. Fans rätseln gespannt, ob nach dem ersten offiziellen Kussfoto mit Zoë Kravitz nun bald Nachwuchs ansteht. Insider berichten, dass sich der Sänger schon länger ein Kind wünscht und in der Tochter von Lenny Kravitz die perfekte Mutter sieht. Laut dem Umfeld planen die beiden Mega-Stars sogar bereits, sich ein gemeinsames Zuhause zu suchen.

Harry Styles und Zoë Kravitz © Getty

Fokus auf die eigene Familie

Der Wunsch nach Beständigkeit kommt für Harry Styles nicht von ungefähr. Seine Schwester Gemma bekam im Jahr 2024 eine Tochter, was den Superstar offenbar zum Umdenken bewegt hat. Gegenüber der "Times of London" erklärte er, wie sehr ihn diese Zeit verändert habe: "Meine Schwester hat ein Baby bekommen, und zu jedem anderen Zeitpunkt in meinem Leben hätte ich vieles davon verpasst. Da zu sein und meine Nichte aufwachsen zu sehen, hat mir gezeigt, was wirklich zählt. Mir war sofort klar, dass ich genau dort sein wollte."

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Welttournee steht erst bevor

Trotz der privaten Glücksgefühle wartet auf den Briten in naher Zukunft ein straffes Programm. Die anstehende Tournee lässt mit ihren zahlreichen Terminen in New York, London und Amsterdam vorerst wenig Spielraum für das Familienleben. Dennoch scheint die Bindung zu Zoë Kravitz stärker denn je zu sein. Ein Insider berichtet, Styles sei „komplett verliebt“ und würde für sie „von einer Klippe springen“. Auch die 37-jährige Schauspielerin soll sich derzeit im absoluten Liebesglück befinden.

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Große Liebe hinter Kulissen

Obwohl die beiden Stars ihre Beziehung nie förmlich mit einem Statement bestätigt haben, wurden sie in der Vergangenheit immer wieder händchenhaltend in verschiedenen Städten gesichtet. Freunde des Paares sind sich sicher, dass ein "kleiner Styles" bereits fest in die gemeinsame Zukunft eingeplant ist. Sobald die intensiven Monate auf der Bühne abgeschlossen sind, könnte es für Harry und Zoë in Sachen Familienplanung also richtig ernst werden. Der Popstar, der zeitweise sogar überlegt hatte, ein Kind alleine großzuziehen, scheint seine Partnerin für diesen Lebensabschnitt nun gefunden zu haben.