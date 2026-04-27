Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Nach Verlobung: Baby-Alarm bei Harry Styles und Zoë Kravitz
© Instagram

Großer Kinderwunsch

Nach Verlobung: Baby-Alarm bei Harry Styles und Zoë Kravitz

27.04.26, 14:32
Teilen

Harry Styles und Zoë Kravitz sind das neue Power-Paar am Pophimmel. Nach dem ersten Kussfoto und Verlobungsgerüchten folgt nun der nächste Hammer: Der britische Superstar wünscht sich angeblich ein gemeinsames Baby. Das Umdenken hat einen ganz persönlichen Grund in seiner eigenen Familie.

In nur wenigen Wochen startet die gigantische Welttournee von Harry Styles, die ihn unter anderem für 30 Shows nach New York und sechs Abende ins Londoner Wembley-Stadion führen wird. Doch bevor der Trubel losgeht, beherrschen ganz andere Themen die Schlagzeilen rund um den 32-Jährigen. Fans rätseln gespannt, ob nach dem ersten offiziellen Kussfoto mit Zoë Kravitz nun bald Nachwuchs ansteht. Insider berichten, dass sich der Sänger schon länger ein Kind wünscht und in der Tochter von Lenny Kravitz die perfekte Mutter sieht. Laut dem Umfeld planen die beiden Mega-Stars sogar bereits, sich ein gemeinsames Zuhause zu suchen.

Harry Styles und Zoë Kravitz

Harry Styles und Zoë Kravitz

© Getty

Fokus auf die eigene Familie

Der Wunsch nach Beständigkeit kommt für Harry Styles nicht von ungefähr. Seine Schwester Gemma bekam im Jahr 2024 eine Tochter, was den Superstar offenbar zum Umdenken bewegt hat. Gegenüber der "Times of London" erklärte er, wie sehr ihn diese Zeit verändert habe: "Meine Schwester hat ein Baby bekommen, und zu jedem anderen Zeitpunkt in meinem Leben hätte ich vieles davon verpasst. Da zu sein und meine Nichte aufwachsen zu sehen, hat mir gezeigt, was wirklich zählt. Mir war sofort klar, dass ich genau dort sein wollte."

Nach Verlobung: Baby-Alarm bei Harry Styles und Zoë Kravitz
© Getty

Welttournee steht erst bevor

Trotz der privaten Glücksgefühle wartet auf den Briten in naher Zukunft ein straffes Programm. Die anstehende Tournee lässt mit ihren zahlreichen Terminen in New York, London und Amsterdam vorerst wenig Spielraum für das Familienleben. Dennoch scheint die Bindung zu Zoë Kravitz stärker denn je zu sein. Ein Insider berichtet, Styles sei „komplett verliebt“ und würde für sie „von einer Klippe springen“. Auch die 37-jährige Schauspielerin soll sich derzeit im absoluten Liebesglück befinden.

Nach Verlobung: Baby-Alarm bei Harry Styles und Zoë Kravitz
© Getty Images

Große Liebe hinter Kulissen

Obwohl die beiden Stars ihre Beziehung nie förmlich mit einem Statement bestätigt haben, wurden sie in der Vergangenheit immer wieder händchenhaltend in verschiedenen Städten gesichtet. Freunde des Paares sind sich sicher, dass ein "kleiner Styles" bereits fest in die gemeinsame Zukunft eingeplant ist. Sobald die intensiven Monate auf der Bühne abgeschlossen sind, könnte es für Harry und Zoë in Sachen Familienplanung also richtig ernst werden. Der Popstar, der zeitweise sogar überlegt hatte, ein Kind alleine großzuziehen, scheint seine Partnerin für diesen Lebensabschnitt nun gefunden zu haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen