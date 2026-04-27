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Horst Lichter
© ZDF/Frank W. Hempel

Karriereende

Horst Lichter: "Ich kündige alles!" - TV-Star verzweifelt nach Schicksalsschlag

27.04.26, 15:02
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Horst Lichter ist das Gesicht von „Bares für Rares“, doch fast wäre es nie dazu gekommen. Im Podcast von Barbara Schöneberger sprach der 64-Jährige nun offen über einen schweren Schicksalsschlag, der ihn dazu brachte, seine gesamte Karriere infrage zu stellen. 

Seit den 1990er-Jahren ist Horst Lichter als Fernsehkoch und Moderator eine feste Größe im deutschen TV. Doch wie er jetzt im Gespräch mit Barbara Schöneberger (52) offenbarte, verlief sein Weg zum Erfolg alles andere als geradlinig. Ein persönlicher Verlust änderte seine Sicht auf das Leben.

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Der Moment des Umbruchs

Lichter  begleitete seine Mutter intensiv von der Krebs-Diagnose bis zu ihrem Tod. Diese Monate prägten ihn tief und führten zu einer schmerzhaften Selbsterkenntnis. Trotz des beruflichen Ruhms spürte er eine tiefe Unzufriedenheit über seine damaligen Prioritäten. Sein Entschluss war konsequent: „Danach habe ich gesagt: Das ist jetzt gut, ich kündige alles!“

Die Rettung war ein „Experiment“

Der heutige Publikumsliebling legte fast alle Verpflichtungen nieder. Nur ein einziges Projekt weckte noch sein Interesse – ein Format, an das damals kaum jemand glaubte. Es war die Geburtsstunde von „Bares für Rares“. Selbst der damalige Intendant war skeptisch und prophezeite: „Horst, komm! Trödel funktioniert nicht im Fernsehen.“

Doch Lichter blieb hartnäckig:

  • 2013 feierte die Show ihre Premiere.
  • Heute ist sie eines der erfolgreichsten ZDF-Formate.
  • Regelmäßige Primetime-Specials unterstreichen den Kult-Status.

Engagement abseits der Kameras

Heute scheint Horst Lichter seine Balance gefunden zu haben. Neben seiner Arbeit vor der Kamera engagiert er sich leidenschaftlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Dormagen. Stolz präsentierte er vor Kurzem seinen Dienstausweis auf Instagram. Auch privat genießt er sein Glück: Nach einer kleinen Auszeit begeisterte er seine Fans mit einem seltenen Paar-Selfie zusammen mit seiner Ehefrau Nada. Der Mann mit dem markanten Schnurrbart zeigt damit einmal mehr, dass nach den schwersten Stunden oft der größte Erfolg wartet.

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