Katy Perry teilte einige Schnappschüsse der letzten Zeit auf Instagram.

Sängerin Katy Perry gab Einblick in die Weihnachtsferien, die sie mit ihrer Familie und ihrem neuen Freud verbrachte. „Holidaze“, schrieb sie zu dem Beitrag auf Instagram .

Mehr zum Thema

Weihnachten im patchwork

Unter den Bildern fanden sich auch mehrere Schnappschüsse mit ihrem Ex-Verlobten Orlando Bloom. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Daisy Dove.

Perry markierte Bloom auf einem Foto, das den 48-jährigen „Fluch der Karibik“-Star zeigt, wie er einen Weihnachtsbaum auf der Schulter trägt, während ihre 5-jährige Tochter vor ihm herläuft.

Familenpics und mehr

Ein weiterer Schnappschuss zeigte Orlando und seinen 14-jährigen Sohn Flynn, Daisy und Perrys Namen, die mit Buntstift auf die Tischkarten für ein besonderes Abendessen geschrieben waren. Dann gibt es noch Bilder von Aktivitäten oder von Silvester und auch ein inniges Foto von Perry und Justin Trudeau. Die Sängerin und der Ex-Premier Kanadas scheinen in karibischer Umgebung Urlaub gemacht zu haben.