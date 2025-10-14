Alles zu oe24VIP
Justin Trudeau (53) und Katy Perry (40)
© Getty Images

Mit Trudeau

Nach heißer Knutscherei: Katy Perry packt über Liebesleben aus

14.10.25, 08:29
Teilen

Katy Perry wurde wenigen Tagen knutschend auf einer Luxus-Jacht erwischt - und das ausgerechnet mit dem kanadischen Ex-Premier Justin Trudeau! Der Politiker und die weltbekannte Pop-Ikone haben offenbar eine Romanze am Laufen. Wie läuft es? Sie bricht nun ihr Schweigen!

Katy Perry macht bei ihrem Londoner Konzert eine Anspielung auf ihre Liebschaft mit Justin Trudeau. Die US-Sängerin scherzt über ihre Männer-Vorliebe.

"London, England, so seid ihr an einem Montagabend nach einem ganzen Tag Arbeit und einem ganzen Tag Schule drauf? Kein Wunder, dass ich mich ständig in Engländer verliebe ... aber nicht mehr", so die Pop-Legende vor den Fans.

Katy Perry
© Getty Images

Katy Perry
© Instagram/katyperry

Romanze flog auf Luxus-Jacht auf

Ihre Aussage folgte nur Tage nach Bekanntwerden ihrer Romanze - als Fotos von dem Paar küssend auf einer Luxusjacht veröffentlicht wurden.

Laut der britischen "Sun" sollen die beiden seit Beginn des Sommers heimlich zusammen sein. «Sie konnten wegen ihrer Tournee nicht viel Zeit miteinander verbringen, stehen aber ständig in Kontakt - sie facetimen und schreiben sich ständig», verriet eine anonyme Quelle der Zeitung.

Justin Trudeau
© Getty Images

Nach Trennung von Orlando Bloom

Ganz Social Media teilt die Paparazzi–Fotos, in denen sich beide innig umarmen und küssen. Die Gerüchte über eine Beziehung zwischen Perry und dem 53-jährigen Trudeau kamen erstmals im Juli auf, als sie gemeinsam in einem exklusiven Restaurant im kanadischen Montreal gesichtet wurden. Das geschah einen Monat, nachdem Perry ihre Trennung von dem britischen Schauspieler Orlando Bloom (48) bestätigt hatte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

