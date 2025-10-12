Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Justin Trudeau (53) und Katy Perry (40)
© Getty Images

Liebes-Sensation

Katy Perry und Justin Trudeau küssend erwischt

12.10.25, 11:07
Teilen

Jetzt tauchten Fotos von Ende September auf, die Justin Trudeau (53) und Katy Perry (40) total verliebt zeigen.

Die Gerüchteküche brodelt! Popstar Katy Perry und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau wurden knutschend auf der 24-Meter-Luxus-Yacht "Caravelle" der Sängerin vor Santa Barbara gesichtet. Die Fotos sprechen eine eindeutige Sprache.

"Sie legte mit ihrem Boot neben einem kleinen öffentlichen Walbeobachtungsboot an, dann fingen sie an, sich zu küssen", verrät ein Augenzeuge der "Daily Mail". Auf den Schnappschüssen umarmen sich die beiden leidenschaftlich, tauschen heiße Küsse aus. Trudeau legt sogar seine Hand auf den Po der Sängerin.

Der Sommerflirt geht offenbar in die nächste Runde. Nach romantischen Dates in Montreal, wo Trudeau sogar bei Katys Konzert textsicher mitträllerte, scheint es jetzt ernst zu werden. Beide sind frisch getrennt – er seit August 2023 von TV-Moderatorin Sophie, sie von Orlando Bloom.

Ob die beiden ihre Beziehung bald offiziell machen werden? Die Turteltauben hatten jedenfalls kein Problem damit, ihre Zuneigung öffentlich zu zeigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden