Katy Perry und Justin Trudeau küssend erwischt

Jetzt tauchten Fotos von Ende September auf, die Justin Trudeau (53) und Katy Perry (40) total verliebt zeigen.

Die Gerüchteküche brodelt! Popstar Katy Perry und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau wurden knutschend auf der 24-Meter-Luxus-Yacht "Caravelle" der Sängerin vor Santa Barbara gesichtet. Die Fotos sprechen eine eindeutige Sprache.

"Sie legte mit ihrem Boot neben einem kleinen öffentlichen Walbeobachtungsboot an, dann fingen sie an, sich zu küssen", verrät ein Augenzeuge der "Daily Mail". Auf den Schnappschüssen umarmen sich die beiden leidenschaftlich, tauschen heiße Küsse aus. Trudeau legt sogar seine Hand auf den Po der Sängerin.

Der Sommerflirt geht offenbar in die nächste Runde. Nach romantischen Dates in Montreal, wo Trudeau sogar bei Katys Konzert textsicher mitträllerte, scheint es jetzt ernst zu werden. Beide sind frisch getrennt – er seit August 2023 von TV-Moderatorin Sophie, sie von Orlando Bloom.

Ob die beiden ihre Beziehung bald offiziell machen werden? Die Turteltauben hatten jedenfalls kein Problem damit, ihre Zuneigung öffentlich zu zeigen.