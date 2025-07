Katy Perry: Was läuft da mit Justin Trudeau?

Katy Perry (39) scheint ihr frisch zurückgewonnenes Singleleben in vollen Zügen zu genießen. Und das offenbar in hochkarätiger Gesellschaft: Ex-Kanada-Premier Justin Trudeau (52) wurde jetzt beim Abendessen mit der Pop-Sängerin gesichtet – ob dabei mehr als nur Politik auf dem Menü stand?

Vertraute Blicke, ein intimes Dinner – Fotos zeigen Popstar Katy Perry und Ex-Premierminister von Kanada Justin Trudeau in Montreals Edel-Restaurant Le Violon, wo sie entspannt an einem Tisch sitzen. Lächelnd beugt sich Katy interessiert zu Trudeau, während dieser konzentriert spricht. Laut dem US-Promi-Portal "TMZ" teilten sich die beiden ein mehrgängiges Menü – inklusive Hummer – und stießen mit Cocktails an. Augenzeugen berichten von diskreter Security, die das Gespräch der beiden durch eine Spiegelwand ungestört ließ.

© Getty Images

Ein Highlight des Abends: Der Chefkoch persönlich kam an den Tisch, um die prominenten Gäste zu begrüßen. Nach dem Dinner zeigten sich Perry und Trudeau volksnah – sie sollen sich beim gesamten Küchenteam bedankt haben. Katy Perry ist derzeit auf Kanada-Tour, ihr nächster Auftritt findet am Abend in Montreal statt.

© BBC

Beide Stars sind seit Kurzem offiziell Single. Perry bestätigte Anfang Juli das Liebes-Aus mit Schauspieler Orlando Bloom, mit dem sie seit 2019 verlobt war. Gemeinsam haben sie Tochter Daisy Dove (4). Auch Trudeau trennte sich 2023 von Ehefrau Sophie Grégoire nach 18 Jahren Ehe und legte im März 2024 sein Amt als Premierminister nieder.

Ein offizielles Statement zum Dinner gibt es bisher weder von Katy noch von Justin – doch im Netz brodelt die Gerüchteküche. Ob es politisch oder romantisch war? Das bleibt (vorerst) ihr süßes Geheimnis.