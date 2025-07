Von schrill bis heiß: Die besten Star-Looks der Haute Couture Woche

Die Haute Couture Week ist vorbei – aber die Star-Looks hallen noch nach! Von Cardi Bs Look-Marathon bis zu Naomis ikonischem Chanel-Auftritt: Wir zeigen Ihnen die spektakulärsten Outfits der Woche. Wer glänzte, wer überraschte – und wer lieber den Mantel drüber warf? Jetzt lesen!

Die Pariser Haute Couture Week ist vorbei – und wir brauchen ehrlich gesagt erstmal ein Gläschen Wasser (oder Champagner), um all die Fashion-Momente zu verdauen. Glitzer, Tüll, Tweed und mehr Drama als im Vorabendprogramm: Die vergangenen Tage waren ein Laufsteg-Marathon der Extraklasse. Natürlich waren auch die Stars in Bestform – von Rap-Queen Cardi B bis zur stilsicheren Naomi Campbell. Wir zeigen Ihnen die besten Celebrity-Looks, bei denen selbst Modekritiker:innen anerkennend nicken mussten.

Cardi B – Couture-Feuerwerk in Dauerschleife

Wenn es eine Queen der diesjährigen Fashion Week gibt, dann ist es: Cardi B. Kaum jemand servierte so viele Couture-Looks am laufenden Band – teilweise sogar mehrere pro Tag! Ob voluminös, figurbetont, dramatisch oder verspielt – Cardi bewies: Sie lebt Mode. Und ehrlich? Die Haute Couture liebt sie zurück.

Kim Kardashian – Balenciaga forever

Kim K. bleibt ihrer Lieblingsmarke treu: Bei Balenciaga war sie nicht nur Zuschauerin, sondern quasi wandelnde Muse. Im weißen und pinken Dress sah sie aus wie eine futuristische Fashion-Barbie. Und als wäre das nicht genug, schritt sie auch noch höchstpersönlich über den Laufsteg.

Naomi Campbell – Chanel Coolness in Tweed

Naomi Campbell = Fashion Royalty. Für Chanel zeigte sie einen Hosenanzug aus klassischem Tweed, wie ihn wohl nur Naomi so selbstverständlich cool und zeitlos tragen kann. Ihr Blick? Wie immer: „Ich weiß, dass ich heiß bin.“

Penélope Cruz – Elegant im Chanel-Zweiteiler

Auch Penélope Cruz war Chanel-treu unterwegs und entschied sich ebenfalls für einen Tweed-Hosenanzug. Schlicht, klassisch, wunderschön – ein Look wie aus einem französischen Modelehrbuch. Très chic!

Lorde – Netz goes Couture

Lorde kam, sah – und glitzerte. Bei Balenciaga tauchte der Star in einem silbernen Netzkleid auf, das mehr zeigte als verbarg. Avantgarde? Absolut. Mutig? Auch. Und irgendwie typisch Lorde – ein bisschen mystisch, ein bisschen „Ich bin zu cool für das hier“.

Hunter Schafer – Wie ein royales Chamäleon

Hunter Schafer strahlte in einem gold-mint gestreiften Kleid, das so perfekt zu ihrem Teint passte, als wäre es für sie gemalt worden. Ein Look wie aus einem futuristischen Königshaus – und trotzdem ganz Haute Couture.

Kirsten Dunst – Understatement auf Chanel-Art

Kirsten Dunst zeigte, wie schön Understatement sein kann. In einem schwarzen Chanel-Jumpsuit wirkte sie lässig, cool und dennoch edel – wie eine Frau, die keine 20 Accessoires braucht, um aufzufallen. Sondern einfach nur Kirsten Dunst ist.

Keira Knightley

Die ewige Stilikone Keira Knightley trug ein gerüschtes Kleid in Schwarz mit weißer Musterung. Ein schlichter Look, aber sehr elegant.

Hailee Steinfeld – Cutouts und Schleifen für Fortgeschrittene

Hailee Steinfeld erschien in einem silbernen Spitzenkleid mit Cutouts und Schleifen – ein Look irgendwo zwischen modernem Märchen und Y2K-Comeback. Verspielt, sexy, raffiniert – ein echter Hingucker.

Katy Perry – Balenciaga mit Statement-Ausschnitt

Ein schwarzes Blazer-Dress mit überdimensioniertem Herzausschnitt? Katy Perry sagt Ja. Für Balenciaga zeigte sie, wie man mit einem einzigen Detail maximale Wirkung erzielen kann.

Lauren Sánchez – Mantel an, fertig, los?

Und dann wäre da noch Lauren Sánchez, die sich offenbar dachte: „Weniger ist mehr.“ Sie erschien für Balenciaga in einem schlichten schwarzen Mantel. Wir haben uns mehr erwartet!

Ob laut wie Cardi oder leise wie Kirsten – die Haute Couture Week war ein Fest der Extreme, der Kontraste und der großen Gesten. Eins ist sicher: Langeweile war diese Woche auf jeden Fall nicht eingeladen.