"Ist sie betrunken?!": Kim Kardashian sorgt mit Laufsteg-Fiasko für Wirbel

Kim Kardashian sorgte mal wieder für Gesprächsstoff in der Modewelt. Am Mittwoch lief die Unternehmerin für Balenciaga über den Laufsteg. Die Reaktionen auf ihren Auftritt fielen alles andere als positiv auf.

Die Haute Couture Woche in Paris steht für große Mode, große Namen – und in diesem Jahr auch für einen besonders großen Auftritt, der ordentlich daneben ging. Bei der Show des Luxuslabels Balenciaga lief – im wahrsten Sinne des Wortes – einiges schief.

Für viele Modehäuser ist die Pariser Couture-Woche die prestigeträchtigste Bühne des Jahres. Gerade für Balenciaga hatte dieser Moment besondere Bedeutung: Es war die letzte Kollektion unter Kreativdirektor Demna Gvasalia, der das Label in den vergangenen Jahren geprägt, neu definiert und immer wieder für Kontroversen gesorgt hatte.

Kim Kardashian sorgt bei Balenciaga-Show für Shitstorm

Im Publikum saßen demnach Modegrößen und Celebrities, auf dem Laufsteg liefen bekannte Gesichter, darunter auch Kim Kardashian, die sich in den vergangenen Jahren immer mehr zur festen Größe im Modezirkus entwickelt hat. In einem weißen Kleid mit Spitzenbesatz, eine Hommage an Elizabeth Taylors ikonisches Negligé aus „Cat on a Hot Tin Roof“, sollte sie den Glamour verkörpern. Doch dann kam ihr Walk.

Stolz teilte ihre Mutter Kris Jenner ein Video von Kims Catwalk-Auftritt. Statt Applaus hagelte es online Kritik. Der stolze Mama-Post wurde schnell zur Zielscheibe für bissige Kommentare.

Wacklig, steif, unbeholfen

Statt Eleganz zeigte Kim vor allem Unsicherheit: mit steifen Bewegungen und verkrampftem Gesichtsausdruck stolperte sie förmlich über den Laufsteg. In sozialen Netzwerken ging das Video sofort viral und die Häme ließ nicht lange auf sich warten.

Ein Fan fragte auf Instagram provokant: „@Kendall, kannst du deiner Schwester bitte helfen?“ – eine Anspielung auf Kims laufsteg-erprobte Topmodel-Schwester Kendall Jenner. Andere spotteten: „Ist sie etwa betrunken?“ Oder noch bissiger: „Sie läuft wie ein müder Kleinkind-Zombie.“ Die Reaktionen waren deutlich: Kim mag zwar vieles sein, aber ein Laufsteg-Profi ist sie nicht.

Alte Wunden, neue Kritik

Dass ausgerechnet Kim Kardashian wieder für Balenciaga lief, sorgte zusätzlich für einen Shitstorm. Die Marke stand 2022 massiv in der Kritik, nachdem sie eine umstrittene Kampagne veröffentlicht hatte, in der Kinder mit Accessoires in Bondage-Ästhetik posierten. Obwohl Kim selbst nicht Teil der Kampagne war, geriet sie durch ihre enge Zusammenarbeit mit dem Label ins Kreuzfeuer.

Damals distanzierte sie sich öffentlich von der Kampagne, zeigte sich „entsetzt“ und kündigte an, ihre Beziehung zu Balenciaga zu überdenken. Doch die angekündigte Distanzierung blieb letztlich aus und sie blieb der Marke treu. Ob Balenciaga auch ihr nach diesem Skandal-Auftritt treu bleibt, ist eine andere Frage...