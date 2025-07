Schock bei der Haute Couture Week: Dior & Gaultier sagen ab – das steckt dahinter

Unglaublich: So unerreichbar ist Haute Couture wirklich! Nächste Woche ist es wieder so weit: Die Haute Couture Week startet am 27. Jänner und bringt das Who-is-Who der Modewelt zusammen, um uns mit Designs zu verzaubern, die irgendwo zwischen Kunstwerk und purem Wahnsinn schweben. Doch wie exklusiv ist Haute Couture wirklich?