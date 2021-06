× Unwetter-Alarm zum Deutschland-Spiel

In München zieht ein Sturm auf: Der Deutschland-Kracher gegen Ungarn wird voraussichtlich von extremen Unwetter begleitet.

Die Spannung steigt: Das Endspiel um den Aufstieg lässt auch das Wetter nicht kalt. Deutschland kracht in der Allianz-Arena auf Ungarn und wird voraussichtlich von extremen Sturmböen, Starkregen und Hagel begleitet. „Da scheint es schon eine Unwetter-Sicherheit von 70 Prozent zu geben. Es sind wieder ein paar fette Gewitterzellen unterwegs, die ihr Unwesen treiben und das alles ab dem Nachmittag. Die Luft ist schon sehr explosiv derzeit!“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, vom Wetterdienst Q.met gegenüber der "BILD".

Der Deutsche Wetter Dienst warnt bereits jetzt: Ab dem späten Nachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag drohen von Süden her gebietsweise schwere Gewitter. Das könnte also eine ziemliche Rutsch-Party werden!

Im Screenshot von WetterOnline ist zu sehen: Kurz vor Anpfiff (21 Uhr) ziehen schwere Gewitterwolken über München.