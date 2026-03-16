Musik-Hammer: R.E.M.-Star Michael Stipe plant sein 1. Solo-Album

Shiny Happy People! Michael Stipe arbeitet 15 Jahre nach dem Aus von R.E.M. an seinem allerersten Solo-Album. „Fast unmöglich, dass es genauso gut wie R.E.M. wird!“

2011 verkündete die für 85 Millionen-fach verkaufte Welthits wie „Losing My Religion“, „Shiny Happy People“ oder „Everybody Hurts“ verantwortliche Band R.E.M. ihr Ende. Jetzt will Sänger Michael Stipe den Neustart wagen. „Ich arbeite an einem Soloalbum, aber es hat länger gedauert, als geplant,“ erklärt er im Interview mit „The Times“ die doch deutliche Verspätung. „Covid hat die Sache nicht einfacher gemacht, aber ich bin dabei, es fertigzustellen. Es ist wahnsinnig aufregend, aber auch beängstigend. Ich glaube, ich bin ganz gut darin, aber nicht großartig doch ich möchte mich unbedingt wieder voll und ganz der Musik widmen.“

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2019 brachte Stipe ja schon die Single „Your Capricious Soul, 2020 ließ er „Drive To The Ocean“ und das Duett „No Time For Love Like Now“.mit Big Red Machine folgen und erst letzte Woche gab’s den Song “I Played The Fool” als Soundtrack für die TV-Serie “Rooster. Jetzt stellt Stipe „für Ende des Jahres 2026“ sein erstes Solo-Album in Aussicht. „Es könnte durchaus „Meet THE Michael Stipe“ heißen.

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Damit wagt er sich dann auch wieder zurück ins Rampenlicht: Nach der Trennung der Band brauchte ich einfach eine Auszeit. Ich habe fünf Jahre pausiert, aber dann hat mich die Musik wieder gepackt. Es war ein harter Kampf. Das ist das Wichtigste. Ich möchte, dass es großartig wird, aber der Druck, bei R.E.M. gewesen zu sein, ist enorm, denn ich möchte, dass es genauso gut wird, und das ist fast unmöglich.“