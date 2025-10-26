Katy Perry und Justin Trudeau machen ihre Liebe offiziell

Katy Perry feierte ihren 41. Geburtstag in Paris – an ihrer Seite: Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau. Beim gemeinsamen Abend im "Crazy Horse" zeigten sich beide erstmals als Paar.

Was lange gemunkelt wurde, ist nun bestätigt: Pop-Star Katy Perry (41) und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (53) scheinen mehr als nur Freunde zu sein. In Paris wurde das Duo bei einem romantischen Abend gesichtet.

Geburtstagsabend im "Crazy Horse"

Am Samstagabend feierte Katy Perry ihren Geburtstag im legendären Pariser Nachtklub "Crazy Horse", nur wenige Schritte vom Eiffelturm entfernt. Ihr Begleiter: Justin Trudeau. Das US-Portal "TMZ" veröffentlichte Videoaufnahmen des Abends, die das Paar beim Verlassen des Clubs zeigen.

Händchenhaltend durch Paris

In dem Video ist zu sehen, wie Katy Perry in einem rückenfreien roten Kleid und Trudeau in einem schwarzen Anzug mit T-Shirt Hand in Hand durch die wartende Menge gehen. Beide lächeln, wirken entspannt und genießen die Aufmerksamkeit der Paparazzi. Gentlemanlike lässt Trudeau Perry den Vortritt, legt beim Einsteigen ins Auto die Hand an ihren Rücken.

Erster öffentlicher Auftritt

Bereits seit dem Sommer sollen sich beide immer wieder getroffen haben – meist abseits der Öffentlichkeit. Vor rund zwei Wochen wurden sie laut "TMZ" bei einem Kuss erwischt. Nun zeigen sie sich erstmals ganz offiziell gemeinsam – und das ausgerechnet in Paris, der Stadt der Liebe.