Katy Perry frisch verknallt: "Ich glaube an die Liebe"

Beim Auftakt ihrer Deutschlandtour in Hannover zeigt sich Katy Perry emotional. Die Sängerin spricht über Liebe, Trennung und Neuanfang – und rührt Fans zu Tränen.

Am Freitag landet Katy Perry mit einem weißen Privatjet auf dem Flughafen Hannover. Abgeschirmt von ihrer Entourage fährt sie im schwarzen Van zur ZAG Arena, wo sie ihr erstes von vier Deutschland-Konzerten gibt – weitere Stationen sind Berlin, Köln und München.

© Getty Images

„I Kissed a Girl“

Während ihrer rund zweistündigen Show, die unter dem Motto künstliche Intelligenz steht, präsentiert sie Hits wie „I Kissed a Girl“ und Songs aus ihrem neuen Album „143“. Doch zwischen den futuristischen Klängen wird es emotional. Perry holt zwei junge Frauen für einen Heiratsantrag auf die Bühne und gibt ihnen Ratschläge: „Wenn ihr offen bleibt, miteinander sprecht und jeden Tag hart daran arbeitet, wird es von Dauer sein.“ Die Sängerin zeigt sich sichtlich gerührt und sagt unter Tränen: „Ich glaube an die Liebe.“

Thema Liebe und Neubeginn

Perry sprach auch über ihre jüngsten Erfahrungen. Nach wochenlangen Gerüchten bestätigten sie und Schauspieler Orlando Bloom im Juli ihre Trennung. Die Beziehung war mehrfach unterbrochen: Bereits 2017 hatte das Paar eine kurze Pause eingelegt. Im Jahr 2020 brachte Perry ihre Tochter Daisy Dove zur Welt, damals noch an Blooms Seite.

Bei ihrem Auftritt in Hannover erklärt sie, ihren Song „All The Love“ habe sie nach der Geburt ihrer Tochter geschrieben: „Ich hatte die Liebe aufgegeben. Sie hat mich daran erinnert, die Liebe nicht aufzugeben.“

© Blue Origin

Blick nach vorn

Nach Medienberichten wurde Perry vor wenigen Tagen mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau gesehen. In Hannover stand sie jedoch allein auf der Bühne. „Ich werde nächste Woche 41 Jahre alt sein … 41, das ist fabelhaft!“, sagte sie optimistisch.

Am Vortag ihres Geburtstags wird sie in Paris auftreten, danach sind zwei freie Tage geplant.

Musikalische Durststrecke

Trotz emotionalem Auftritt läuft es musikalisch derzeit nicht rund. Ihr neues Album blieb hinter den Erwartungen zurück, und auch das Konzert in Hannover war nicht ausverkauft. Während ihre Klassiker gefeiert wurden, reagierte das Publikum auf die neuen Songs verhaltener.

Doch Katy Perry klang an diesem Abend, als hätte sie ihr persönliches Happy End gefunden.