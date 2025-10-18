Alles zu oe24VIP
Haarausfall kann viele unterschiedliche Gründe haben.
Sagen Forscher

Haarausfall? DIESER Süßstoff bringt sie wieder zum Wachsen

18.10.25, 10:38
Forschende haben entdeckt, dass ein Süßstoff aus der Stevia-Pflanze die Wirkung eines bekannten Mittels gegen Haarausfall verstärken könnte. 

Haarausfall betrifft viele Menschen und kann unterschiedliche Ursachen haben – von hormonellen Veränderungen über Stress bis hin zu genetischen Faktoren. Ebenso vielfältig sind die Behandlungsansätze: Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente oder Haartransplantationen gehören dazu.

Ein Team aus China und Australien hat nun ein neues Konzept vorgestellt: ein sich auflösendes Mikronadelpflaster aus Steviosid – dem natürlichen Süßstoff der Stevia-Pflanze. Damit soll die Wirksamkeit von Minoxidil, einem gängigen Wirkstoff gegen Haarausfall, verbessert werden.

Wie das Stevia-Pflaster wirkt

Minoxidil hilft zwar vielen Menschen, doch seine Wirkung ist begrenzt. Es dringt schlecht in die Haut ein und muss täglich aufgetragen werden. Zudem kann es in Verbindung mit anderen Chemikalien Reizungen verursachen. Das neue Pflaster soll diese Probleme umgehen. Es besteht aus winzigen, schmerzlosen Mikronadeln, die Minoxidil tiefer in die Kopfhaut bringen und seine Löslichkeit erhöhen.

Erste Tests an Mäusen

Um die Wirkung zu prüfen, verabreichten die Forschenden Mäusen Testosteron, um menschlichen Haarausfall nachzuahmen. Anschließend erhielten sie entweder das Stevia-Pflaster oder herkömmliches Minoxidil. Nach etwas mehr als einem Monat zeigte sich: 67 Prozent der Haare der mit Stevia behandelten Mäuse wuchsen nach – bei normalem Minoxidil waren es nur 25 Prozent.

Vielversprechend, aber noch früh

Die Ergebnisse sind ermutigend, doch die Forschenden betonen, dass die menschliche Kopfhaut deutlich komplexer ist als die von Mäusen. Sollten sich die Resultate bestätigen, könnte das Stevia-Pflaster das Nachwachsen der Haare künftig einfacher und schmerzfreier machen.

