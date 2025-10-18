Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Putzfrau findet neun Kilo Koks in Wiener Ferienwohnung
© LPD WIen

Serbe festgenommen

Putzfrau findet neun Kilo Koks in Wiener Ferienwohnung

18.10.25, 10:19
Teilen

Ein ungewöhnlicher Fund hat am Donnerstagmittag in der Brigittenau für Aufsehen gesorgt 

Eine 45-jährige Reinigungskraft entdeckte in einer Ferienwohnung in der Engerthstraße rund neun Kilogramm Kokain, das offenbar in einem Sofa versteckt war. Die Frau reagierte richtig und alarmierte umgehend die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Leopoldsgasse trafen kurz darauf am Einsatzort ein und stießen dort auf den 34-jährigen Mieter der Wohnung, einen serbischen Staatsbürger. Der Mann gab an, er habe lediglich darauf gewartet, wieder Zutritt zu erhalten, nachdem die Reinigungskraft die Unterkunft versperrt hatte.

Festnahme

Gemeinsam mit dem Verdächtigen betraten die Polizisten die Ferienwohnung, stellten das Suchtmittel sicher und nahmen den Mann fest. Zum Besitz des Kokains wollte er sich nicht äußern.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 34-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden