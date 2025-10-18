Putzfrau findet neun Kilo Koks in Wiener Ferienwohnung

Ein ungewöhnlicher Fund hat am Donnerstagmittag in der Brigittenau für Aufsehen gesorgt

Eine 45-jährige Reinigungskraft entdeckte in einer Ferienwohnung in der Engerthstraße rund neun Kilogramm Kokain, das offenbar in einem Sofa versteckt war. Die Frau reagierte richtig und alarmierte umgehend die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Leopoldsgasse trafen kurz darauf am Einsatzort ein und stießen dort auf den 34-jährigen Mieter der Wohnung, einen serbischen Staatsbürger. Der Mann gab an, er habe lediglich darauf gewartet, wieder Zutritt zu erhalten, nachdem die Reinigungskraft die Unterkunft versperrt hatte.

Festnahme

Gemeinsam mit dem Verdächtigen betraten die Polizisten die Ferienwohnung, stellten das Suchtmittel sicher und nahmen den Mann fest. Zum Besitz des Kokains wollte er sich nicht äußern.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 34-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert.