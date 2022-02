Plauderte Neo-Dortmunder Adeyemi-Wechsel aus?

Die Transfergerüchte über Salzburgs Stürmer Karim Adeyemi wurden im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen die Bayern angeheizt.

Salzburg schreibt weiter an seinem Märchen in der Königsklasse. Die "Bullen" brachten den deutschen Giganten Bayern im Achtelfinal-Hinspiel (1:1) ordentlich in Bedrängnis. Bereits mit dem Erreichen der K.O.-Phase schrieben die Mozartstädter Geschichte.

Einen maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der Salzburger im Europacup hat Stürmer Karim Adeyemi. Der gebürtige Bayer stand beim Duell am Mittwoch besonders im Fokus. Spielte der dreifache Nationalspieler doch einst in der Jugend des deutschen Rekordmeisters. Der Angreifer hat sich durch seine teils überragenden Leistungen auf die Notitzblöcke zahlreicher Top-Klubs gespielt. Wohin es den quirrligen Torjäger hinzieht ist jedoch noch offen. Die heißeste Spur führt zu Bayerns Ligarivalen Dortmund. Ausgerechnet Niklas Süle, der im Sommer ablösefrei von den Bayern zum BVB wechseln wird, machte beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Champions League gewisse Andeutungen.

Bei der Dopingkontrolle nach dem Spiel soll Süle in Richtung Adeyemi gescherzt haben: "Wir sehen uns im Sommer beim Trainingsauftakt". So zumindest zitierten es die "Salzburger Nachrichten".

Adeyemi wird bereits seit einigen Wochen und Monaten mit einem Wechsel ins Ruhrgebiet in Verbindung gebracht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind sich Spieler und Verein bereits einig, nur bei der Ablösesumme soll es noch Unstimmigkeiten geben. Salzburg fordere demnach mindestens 40 Millionen Euro für den 20-Jährigen.

Allerdings hatte Adeyemi im Vorfeld des Achtelfinal-Hinspiels gegen die Bayern selbst betont, dass noch nichts über seine Zukunft entschieden sei. Der Stürmer wolle sich derzeit voll auf die kommenden Aufgaben mit dem österreichischen Meister konzentrieren.