Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Eurojackpot: 117 Millionen Euro gehen nach Hamburg
© Thomas Banneyer/dpa

Eurojackpot

Jackpot-Knaller: Glückspilz räumt 69 Millionen ab

18.10.25, 10:06
Teilen

Ein Lottospieler hat einen 69-Millonen-Euro-Jackpot geknackt. 

Der Gewinn beim Eurojackpot wurde am Freitagabend erzielt. Laut Westlotto stammt der Tippschein aus dem deutschen Hessen. Der Spieler hatte als einziger alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig.

Einzelperson oder eine Tippgemeinschaft 

Ob es sich um eine Einzelperson oder eine Tippgemeinschaft handelt, ist bisher nicht bekannt. Der Gewinnbetrag soll nach Überprüfung des Spielscheins in den kommenden Tagen ausgezahlt werden.

Gezogene Gewinnzahlen: 

  • Die gezogenen Zahlen lauten 18, 21, 34, 35 und 46.
  • Die Eurozahlen sind 2 und 3.

Vergleich zu früheren Gewinnen

Zuletzt hatte ein Spieler aus Berlin den Maximaljackpot von 120 Millionen Euro gewonnen. Er meldete sich laut Lotto Berlin erst zwei Wochen nach der Ziehung, um den Gewinn „erst einmal sacken zu lassen“.

Chance auf den Hauptgewinn

Die theoretische Wahrscheinlichkeit für den Haupttreffer liegt bei 1 zu 140 Millionen. Der Eurojackpot ist eine europaweite Lotterie, an der 19 Länder teilnehmen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden