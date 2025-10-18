Jackpot-Knaller: Glückspilz räumt 69 Millionen ab

Ein Lottospieler hat einen 69-Millonen-Euro-Jackpot geknackt.

Der Gewinn beim Eurojackpot wurde am Freitagabend erzielt. Laut Westlotto stammt der Tippschein aus dem deutschen Hessen. Der Spieler hatte als einziger alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig.

Einzelperson oder eine Tippgemeinschaft

Ob es sich um eine Einzelperson oder eine Tippgemeinschaft handelt, ist bisher nicht bekannt. Der Gewinnbetrag soll nach Überprüfung des Spielscheins in den kommenden Tagen ausgezahlt werden.

Gezogene Gewinnzahlen:

Die gezogenen Zahlen lauten 18, 21, 34, 35 und 46.

Die Eurozahlen sind 2 und 3.

Vergleich zu früheren Gewinnen

Zuletzt hatte ein Spieler aus Berlin den Maximaljackpot von 120 Millionen Euro gewonnen. Er meldete sich laut Lotto Berlin erst zwei Wochen nach der Ziehung, um den Gewinn „erst einmal sacken zu lassen“.

Chance auf den Hauptgewinn

Die theoretische Wahrscheinlichkeit für den Haupttreffer liegt bei 1 zu 140 Millionen. Der Eurojackpot ist eine europaweite Lotterie, an der 19 Länder teilnehmen.