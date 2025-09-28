Lotto-Wahnsinn! Nächster Mega-Jackpot wartet

Der Fünffach-Jackpot bei Lotto 6 aus 45 wurde abermals nicht geknackt. Jetzt geht in Österreich wieder das Lottofieber um.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag gab es abermals keinen Spieler, der die sechs richtigen Tipps erraten hatte. Die Lotterien haben im Vorfeld mit etwa 5 Millionen abgegebenen Tipps gerechnet. Nun wartet am Mittwoch wieder ein Mega-Jackpot.

Denn da geht es um etwa 8 Millionen Euro. Wenn auch hier nicht die sechs richtigen Zahlen erraten werden, gäbe es bereits den dritten Siebenfach-Jackpot des Jahres. Das gab es noch nie in der Geschichte.

Lotto Gewinnzahlen: 19 30 33 34 44 45 ZZ 15*

19 30 33 34 44 45 ZZ 15* Joker Zahl: 806838

Bereits nächsten Sonntag könnte es dann wieder einen Mega-Jackpot um über 10 Millionen Euro geben. Der höchste Einzelgewinn der Geschichte der heimischen Lotterien war am 16. November 2018. Es war der erste geknackte Siebenfach-Jackpot, der mit 14,9 Millionen Euro an einen Spieler in Niederösterreich ging. Einen Achtfach-Jackpot hat es überhaupt noch nicht gegeben.