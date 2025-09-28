Alles zu oe24VIP
Lotto-Zahlen
© Lotterien

Etwa 8 Millionen €

Lotto-Wahnsinn! Nächster Mega-Jackpot wartet

28.09.25, 20:24
Der Fünffach-Jackpot bei Lotto 6 aus 45 wurde abermals nicht geknackt. Jetzt geht in Österreich wieder das Lottofieber um.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag gab es abermals keinen Spieler, der die sechs richtigen Tipps erraten hatte. Die Lotterien haben im Vorfeld mit etwa 5 Millionen abgegebenen Tipps gerechnet. Nun wartet am Mittwoch wieder ein Mega-Jackpot.

Die "überraschenden" Zahlen zum Siebenfach-Jackpot

Denn da geht es um etwa 8 Millionen Euro. Wenn auch hier nicht die sechs richtigen Zahlen erraten werden, gäbe es bereits den dritten Siebenfach-Jackpot des Jahres. Das gab es noch nie in der Geschichte. 

  • Lotto Gewinnzahlen: 19 30 33 34 44 45 ZZ 15*
  • Joker Zahl: 806838

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Bereits nächsten Sonntag könnte es dann wieder einen Mega-Jackpot um über 10 Millionen Euro geben. Der höchste Einzelgewinn der Geschichte der heimischen Lotterien war am 16. November 2018. Es war der erste geknackte Siebenfach-Jackpot, der mit 14,9 Millionen Euro an einen Spieler in Niederösterreich ging. Einen Achtfach-Jackpot hat es überhaupt noch nicht gegeben.

