Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Sensations-Coup: Mit DIESEM Trick knackte ein Mann 14 Mal den Lotto-Jackpot
© APA/Hochmuth

Mathematiker

Sensations-Coup: Mit DIESEM Trick knackte ein Mann 14 Mal den Lotto-Jackpot

26.08.25, 23:38
Teilen

Die Chancen im Lotto sind winzig – 1 zu 140 Millionen. Doch ein Mathematiker aus Rumänien fand eine Möglichkeit, das System auszutricksen – völlig legal. 

Stefan Mandel entwickelte einen Algorithmus, der es ihm erlaubte, Gewinnzahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit vorherzusagen.

Gesamtkosten für alle möglichen Tipps 

Sein Trick: Er suchte Lotterien, bei denen die Gesamtkosten für alle möglichen Tipps unterhalb des garantierten Jackpots lagen. Mit Hilfe seines Algorithmus konnte er fünf von sechs Zahlen sicher bestimmen – den Rest überließ er dem Zufall.

Gesetzesänderungen provozierte 

14 Mal räumte Mandel Gewinne ab. Zunächst in Rumänien, später auch in Australien, wo er sogar Gesetzesänderungen provozierte. Dort wurde verboten, alle möglichen Kombinationen einzukaufen. Mandel wich in die USA aus – und schaffte dort mit 16 Partnern den großen Coup: 27 Millionen Dollar Jackpot, geteilt unter der Tippgemeinschaft.

 „6 aus 49“ 

Heute wäre ein solcher Trick unmöglich. In Deutschland etwa darf ein Jackpot nie höher sein als die Kosten für alle möglichen Kombinationen. Außerdem gibt es mit 140 Millionen Möglichkeiten bei „6 aus 49“ eine fast unüberwindbare Hürde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden