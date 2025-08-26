Sensations-Coup: Mit DIESEM Trick knackte ein Mann 14 Mal den Lotto-Jackpot

Die Chancen im Lotto sind winzig – 1 zu 140 Millionen. Doch ein Mathematiker aus Rumänien fand eine Möglichkeit, das System auszutricksen – völlig legal.

Stefan Mandel entwickelte einen Algorithmus, der es ihm erlaubte, Gewinnzahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit vorherzusagen.

Gesamtkosten für alle möglichen Tipps

Sein Trick: Er suchte Lotterien, bei denen die Gesamtkosten für alle möglichen Tipps unterhalb des garantierten Jackpots lagen. Mit Hilfe seines Algorithmus konnte er fünf von sechs Zahlen sicher bestimmen – den Rest überließ er dem Zufall.

Gesetzesänderungen provozierte

14 Mal räumte Mandel Gewinne ab. Zunächst in Rumänien, später auch in Australien, wo er sogar Gesetzesänderungen provozierte. Dort wurde verboten, alle möglichen Kombinationen einzukaufen. Mandel wich in die USA aus – und schaffte dort mit 16 Partnern den großen Coup: 27 Millionen Dollar Jackpot, geteilt unter der Tippgemeinschaft.

„6 aus 49“

Heute wäre ein solcher Trick unmöglich. In Deutschland etwa darf ein Jackpot nie höher sein als die Kosten für alle möglichen Kombinationen. Außerdem gibt es mit 140 Millionen Möglichkeiten bei „6 aus 49“ eine fast unüberwindbare Hürde.