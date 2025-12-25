Alles zu oe24VIP
Kein Weihnachtsfrieden: Ukraine sprengt russische Erdöl-Tanks
Kein Weihnachtsfrieden: Ukraine sprengt russische Erdöl-Tanks

25.12.25, 09:27
 Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Hafenstadt Temrjuk in der Region Krasnodar im Süden Russlands sind Tanks mit Erdölprodukten in Brand geraten. 

Wie die Behörden mitteilten, erfasste das Feuer in der Stadt auf der Halbinsel Taman eine Fläche von 2.000 Quadratmetern. Dutzende Kräfte der Feuerwehr und des Zivilschutzes waren demnach im Einsatz, um den Brand zu löschen. Schon in der Nacht zum 5. Dezember war der Hafen der Stadt Ziel eines Drohnenangriffs gewesen.

Die Ukraine nimmt immer wieder Anlagen der russischen Ölindustrie unter Beschuss. Ziel ist es, nicht nur den Nachschub für die russischen Streitkräfte im Angriffskrieg gegen die Ukraine zu stören. Kiew will durch die Treffer auch die für Russlands Krieg wichtigen Einnahmen aus dem Ölverkauf schmälern.

Ukraine-Drohnen

Moskaus Verteidigungsministerium meldete, dass die russische Flugabwehr in der Nacht 141 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört habe. Betroffen war vor allem die Region Brjansk nahe der ukrainischen Grenze. Auch in der russischen Hauptstadt Moskau berichtete Bürgermeister Sergej Sobjanin von mehreren abgeschossenen Drohnen.

Die Ukraine wehrt sich seit inzwischen fast vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Russland richtet mit seinen Drohnen- und Raketenschlägen weitaus größere Schäden in der Ukraine an als umgekehrt.

