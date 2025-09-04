Jogger von Braunbärenmutter attackiert

Ein 27 Jahre alter Jogger ist in der Slowakei von einer Braunbärin angefallen und verletzt worden.

Das teilte die Polizeidirektion der Region Trencin (Trentschin) heute mit. Die Nachrichtenagentur TASR berichtete, der Mann sei zwar nicht in Lebensgefahr, müsse aber einige Zeit zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Nach Angaben des staatlichen Naturschutzes SOP hatte sich der Zwischenfall am Mittwochabend auf dem Gemeindegebiet des Dorfes Nedozery-Brezany, aber außerhalb menschlicher Siedlungen ereignet. Jäger seien als erste beim Verletzten eingetroffen und hätten ihm Erste Hilfe geleistet.

Das Gelände sei als natürlicher Lebensraum von Braunbären bekannt, erklärten die staatlichen Naturschützer. Wer sich dort bewege, müsse damit rechnen, Bären zu begegnen, und sich entsprechend vorsichtig verhalten. Die Bärin habe ein "natürliches Verhalten" gezeigt, da sie offenbar ihre Jungen schützen wollte.

Mehr als tausend Bären in der Slowakei

Nach der letzten offiziellen Zählung, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, gibt es in der Slowakei rund 1.200 frei lebende Bären. Eine neuerliche Zählung ist für 2025/2026 geplant.

Die Tiere gehen normalerweise Menschen aus dem Weg, wenn sie sie rechtzeitig bemerken. Bei überraschendem Zusammentreffen oder wenn Muttertiere ihre Jungen gefährdet sehen, können sie jedoch angreifen. Einzelne Zusammenstöße endeten in den vergangenen Jahren tödlich.