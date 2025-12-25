Militäreinsatz: Russische Bomber über Skandinavien

Russische Militärflugzeuge sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau über Gewässer nördlich von Skandinavien geflogen.

"Russische Bomber vom Typ Tu-95MS und Raketenträger führten einen planmäßigen Flug über den neutralen Gewässern der Barentssee und der Norwegischen See aus", meldeten russische Nachrichtenagenturen am Donnerstag unter Verweis auf das Verteidigungsministerium.

Auf Teilen der Strecke seien die Flugzeuge von "Kampfflugzeugen ausländischer Staaten eskortiert" worden.

Findet regelmäßig statt

Nach Angaben des Ministeriums seien die militärischen Flüge vom Völkerrecht gedeckt und fänden regelmäßig in verschiedenen Regionen statt.

Anfang des Monats hatte ein gemeinsamer Patrouillenflug chinesischer und russischer Kampfflugzeuge für Kritik von Seiten Japans und Südkoreas gesorgt. Nach Angaben aus Tokio waren dabei russische Kampfjets erst über das Japanische Meer und dann zusammen mit chinesischen Kampfjets über das Ostchinesische Meer und einmal rund um Japan geflogen.